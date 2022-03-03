“İğneden ipliğe zam gelecek”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yeni tarifeyle iğneden ipliğe zam geleceğini, asgari ücretlinin maaşının yüzde 60'ının da artık elektrik faturasına gideceğini söyledi





CTP Milletvekili Devrim Barçın, yeni tarifeyle asgari ücretlinin maaşının yüzde 60'ının artık elektrik faturasına gideceğini kaydetti.

Barçın, Ses Kıbrıs TV’ye konuk oldu.

Yüzde 206’lık elektrik zammını değerlendiren Barçın, bu zamla birlikte enflasyonun da 2-3 kat artacağına işaret etti.

Barçın, yapılan zammın büyüklüğünü bir faturayla açıkladı.

Barçın, şunları kaydetti:

“Örneğin bin 205 kilovat tüketen bir vatandaşımız var. Faturanın içeriğine bakıyoruz çoklu tarife olduğu dönemde uygun saatlerde elektrik tüketimini yapmış. Buna göre gelen fatura bin 187 TL. Şimdi yeni tarifeyle birlikte aynı oranda elektrik tüketen bu vatandaşımızın ödeyeceği miktar 3 bin 641 TL. Bu yüzde 206 zam demektir. Bugün asgari ücret net 6 bin 090 TL’dir. Bu rakam asgari ücretlinin yüzde 60 maaşına tekabül etmektedir. Bu rakam, çoklu tarifede asgari ücretlinin maaşının yüzde 19.5’uğuna denk geliyordu.”

“Emeğiyle geçinen asgari ücretli vatandaşların ciddi anlamda alım gücünde daralma olacak” diyen Barçın zammın her alana büyük oranda yansıyacağına vurgu yaparak iğneden ipliğe zam geleceğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un ‘birkaç ay sonra çoklu tarifeye dönüleceğini’ ifade ettiğini belirten Barçın, ‘madem birkaç ay sonra çoklu tarifeye geçeceğiz, neden şu an herkes bu tek tarifeye mahkûm edildi?’ diye sordu.

‘KIB-TEK’in borçlarını vatandaşa ödetecekler’ diyen Barçın, sözlerine şöyle devam etti:

“KIB-TEK’e yatırım yapılmadı. Elektrik arzında yaşanan sıkıntılardan dolayı Güney’den elektrik alındı. Bunlar KIB-TEK’in borcunu artırdı. AKSA’yla yapılan anlaşma çerçevesinde oraya da borcumuz var. AKSA’ya borcumuzu ödemediğimiz için yüzde 18’e varan bir gecikme faizi var. KIB-TEK’in bugün AKSA’ya 800 milyon borcu var. Kim ödeyecek bunu? Vatandaş ödeyecek. O yüzden çoklu tarifeye 1-2 ay sonra geçeceğiz. Bu yüzde 206 zammı herkes bir ödeyecek, KIB-TEK borcunu azaltacak sonra çoklu tarifeye geçilecek. Yani KIB-TEK’in yanlış politikalarının, KIB-TEK’in nizamnameye aykırı bir şekilde zamanında belirlemesi gereken tarifeleri belirlemediği için KIB-TEK’in yüklendiği borç yükünü vatandaş ödeyecek.”

‘Bu zamla üretici ne yapacak?’ diye soran Barçın, zammın bir çok üründe kaçınılmaz olacağını ve vatandaşın bu kez Türkiye’den gelen daha ucuz ürünlere yöneleceğini vurgulayarak ‘üretim durma noktasına gelecek’ dedi.



