"İftira atmak din adamına yakışıyor mu?"

YDP’de Atalay’ın sözlerine, Arıklı’dan yanıt geldi. Arıklı, Atalay’a “Bana böyle iftira atmak Din İşlerini yıllarca yönetmiş bir din adamına yakışıyor mu?” diye sordu

Koalisyonun küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nde kurultay öncesi yine büyük bir kavga yaşanıyor. Genel Başkan Erhan Arıklı'ya karşı aday olan genel sekreter Talip Atalay, eski defterleri açtı. Partide işler karıştı, karşılıklı suçlamalar başladı.

3 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek kurultayda partinin genel sekreteri ve Din İşleri eski Başkanı Talip Atalay, mevcut genel başkan Erhan Arıklı’ya karşı aday olacağını duyurdu.

Yerel seçimlerde YDP'nin bazı bölgelerde aday göstermemesini, Erhan Arıklı, "Ankara aday göstermemizi istemiyor" diyerek açıklamıştı. Talip Atalay, bunun "yalan" olduğunu belirtti ve o dönem parti tabanının Erhan Arıklı tarafından aldatıldığını açıkladı. YDP kurultayı öncesinde her iki başkan adayının da Ankara'yı işin içine çekme çabası gözlerden kaçmıyor.

Erhan Arıklı ise, söyleminin arkasında durmaya devam etti. Atalay'a, "Sen Ankara'da kimle görüştün?" diye soran Arıklı, "Din İşleri Başkanlığı yapmış adamsın. Yalan sana yakışmıyor" mesajı verdi.

