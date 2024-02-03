banner913
banner932
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
5 0
Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
15 0
 
Hollandalı adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı
Hollandalı adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı
14 0
Taş üstüne taş kalmadı
Taş üstüne taş kalmadı
14 0
Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro
Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro
21 0
Amcaoğlu: “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz”
Amcaoğlu: “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz”
29 0
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
30 0
banner1012
banner985

"İftira atmak din adamına yakışıyor mu?"

YDP’de Atalay’ın sözlerine, Arıklı’dan yanıt geldi. Arıklı, Atalay’a “Bana böyle iftira atmak Din İşlerini yıllarca yönetmiş bir din adamına yakışıyor mu?” diye sordu

banner974
"İftira atmak din adamına yakışıyor mu?"
banner971
Koalisyonun küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nde kurultay öncesi yine büyük bir kavga yaşanıyor. Genel Başkan Erhan Arıklı'ya karşı aday olan genel sekreter Talip Atalay, eski defterleri açtı. Partide işler karıştı, karşılıklı suçlamalar başladı.
3 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek kurultayda partinin genel sekreteri ve Din İşleri eski Başkanı Talip Atalay, mevcut genel başkan Erhan Arıklı’ya karşı aday olacağını duyurdu.
Yerel seçimlerde YDP'nin bazı bölgelerde aday göstermemesini, Erhan Arıklı, "Ankara aday göstermemizi istemiyor" diyerek açıklamıştı. Talip Atalay, bunun "yalan" olduğunu belirtti ve o dönem parti tabanının Erhan Arıklı tarafından aldatıldığını açıkladı. YDP kurultayı öncesinde her iki başkan adayının da Ankara'yı işin içine çekme çabası gözlerden kaçmıyor.
Erhan Arıklı ise, söyleminin arkasında durmaya devam etti. Atalay'a, "Sen Ankara'da kimle görüştün?" diye soran Arıklı, "Din İşleri Başkanlığı yapmış adamsın. Yalan sana yakışmıyor" mesajı verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.