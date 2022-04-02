İftar sofrası ateş pahası

Ramazan başladı, peşi sıra yapılan zamlar ve pahalılık nedeni ile fakirleşen iftar sofralarının bereketi kalmadı





11 ayın sultanı Ramazan geldi. İslam alemi dün gece sahura kalkıp oruca başladı. Bu akşam saatlerinde ise ilk iftar sofraları kurulacak.

Ateş pahası fiyatlar sofralara da yansıdı. Ramazan ayının iftar ve sahur sofraları zamlar ve pahalılık nedeni ile bu yıl fakirleşti.

Vatandaşın alım gücü düştü, iftar sofralarının bereketi kalmadı.

Ülkede esnaf da vatandaş da pahalılıktan ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi. Pahalılık nedeni ile esnaf ve üretici ürününe alıcı bulamıyor, vatandaş ise tezgahlarda ateş pahası olan ürünlerin yanından düz geçiyor.

İftar sofralarında yer alabilecek bazı sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik.

İftar sofrasının baş tacı olan hurma fiyatları orucu su ile açmayı tercih ettirecek türden. Ülkeye ithal olarak gelen hurmaların fiyatları 50 ile 180 TL arasında değişiyor. Hurmada başı, kilosu 180 TL ile Kudüs hurması çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde yüksek fiyatından oldukça dert yandığımız domates ve salatalığın fiyatı pazarda 30 ile 35 TL kilosundan tezgahlardaki yerini alırken, 50 TL’ye kadar yükselen salatalık kilosu 20 ile 25 TL aralığında satışa sunuldu.

Temel sebzelerden soğanın kilosu 8 TL, patatesin 15 TL’ye, kolokas 30 TL, bezelye 35 TL, patlıcan 35 TL, kabak 25 TL, çiçek lahanası 30 TL, bakla 15 ile 20 TL arası, ıspanak 3 tanesi 20 TL, mantar ise 30 ve 50 TL kilosu satışa sunuldu.

Pazarda, salatada kullanılan yeşillik malzemelerin fiyatı 3.50 ile 5 TL arasında değişirken, biber 35 TL, acı biber ise kilosu 45 TL’den satılıyor.

İftar sofralarını süsleyen meyve fiyatları yemeklik sebze fiyatları yarışırken, bazı meyve türleri ise tavuk eti fiyatları ile yarışıyor. Pazarda yüksek fiyatlı meyve rekortmeni çocukların en çok sevdiği meyve çilek oldu. Çilek kilosu 70 TL’ye tezgahlardaki yerini aldı. Muz 20 TL, kivinin kilosu 25 TL, elma 15 TL, armut 15 ile 18 TL, portakal 5 ile 8 TL, mandalina 8 TL iken, erik ve ithal üzüm 60 TL’ye satılıyor.



