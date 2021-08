İEZB’den ‘İmar Planı’ tepkisi

İEZB, hükümeti göreve çağırarak, bir an önce İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa İmar Planı’nın çözüme kavuşturulmasını istedi

İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa halkını yakından ilgilendiren ancak uzunca bir süredir belirsizliğin hâkim olduğu ve yürürlüğe giremeyen İmar Planı, özellikle bölge esnafını her geçen gün tedirgin etmeye ve isyan noktasına getirmeye devam ediyor. Söz konusu belirsizlik üzerine İskele Esnafı adına İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı, açıklama yaptı. Bölgedeki esnafın çıkmaza girdiğini, tüm esnafın isyan noktasına geldiğini ifade eden İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, hükümetin bir an önce üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı, İmar Planı’nın çözüme kavuşturulmasını istedi.

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, iki yıldır bir türlü çözülemeyen İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı hakkında açıklama yaptı. Planın hayata geçirilememesinden kaynaklı, bölgedeki esnafın isyan noktasına geldiğinin altını çizen Kırmızı, açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “2 yıldır bir türlü çözümlenemeyen İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı, bölge esnafını isyan noktasına getirdi. İşleri duran bölgedeki yatırımcı çıkmaza girdi, yerel yönetimler, halk ve esnaf tam bir belirsizlik içerisine girdi. Özellikle işlerin azalması hatta durma noktasına gelmesinden dolayı bazı esnaflar personel azaltarak, bazıları da borçlarına yeni borçlar ekleyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Ancak bazı esnaflarımız var ki, maalesef dükkânını kapatmak zorunda kalmıştır.”

KIRMIZI: “HÜKÜMETİN BİR ÇÖZÜM PLANININ OLMAMASI YATIRIMCILARI BEZDİRDİ”

İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa İmar Planı’nın bir türlü geçmeyişini UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetine bağlayan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, hükümet edenlerin, hükümete gelmeden önce İmar Planı’nın geçmeyişini eleştirdiğini ancak göreve geldiğinde ise kendilerinin de bir şey yapmadığını, İmar Planı konusunda mevcut hükümetin de herhangi bir çözüm çabası bulunmadığını söyledi: “Hükümet göreve gelmeden önce bu durumu eleştirmekteydi. Göreve geldiğinde de yine bu konuda hiçbir çözüm çabaları olmadı. Bu durum da esnafı ve özellikle bölgede yatırımı bulunan iş insanlarını bezdirdi.

Serkan Kırmızı açıklamasının sonunda ise hükümeti göreve çağırdı. Hükümetin İmar Planı konusunda ivedilikle üstüne düşeni yapmasını isteyen Kırmızı, bir an önce İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa İmar Planı’nın çözüme kavuşturulmasını talep etti.