“İddialarla hiçbir alakamız yok”

Sedat Peker’in, kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara yanıt veren Halil Falyalı, “Ortaya atılan iddialarla hiçbir alakamız yok. Hiçbir zaman uyuşturucuyla ilgili faaliyette bulunmadık. Bu konuda sabıkamız da mahkememiz de yok” dedi

Türkiye’de yayınladığı videolarla gündeme oturan Sedat Peker, dünkü videosundan Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı hakkında birtakım iddialara yer verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in programında konuşan Falyalı, “Bizim bu gibi işlere pabuç bırakacak halimiz yok. Kimse ile bir işimiz gücümüz de yok. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız da yok” dedi.

Halil Falyalı’nın açıklaması şöyle:

“Yapılan iddialarla ilgili hiçbir ilgim alakam yok. Ne hayatımda Binali Yıldırım’ı ne de oğlu ile yan yana gelmedim. Bahsi geçen inşaların hiçbirini tanımıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı insanların birtakım suçlamalarda bulunarak bizim ve ailemizin ismini karıştırdılar.

Türk milli mukavemet teşkilatının kurulduğu günden beri bizim ailemiz vatan için millet için sürekli aktif halde ve ayakta dimdik büyük bir mücadele verdi.

Benim babam Rumlar tarafından 3 defa esir alındı. Biz bu memlekette Türk milli mücadele tarihine bakıldığı zaman büyün her sayfasında ailemizin fertleri vardır bundan sonra da var olacaktır.

Siyasilerle görüşüyorum 40 sene öncede ailemiz görüşüyordu şimdi de görüşüyoruz. Hepsi ile görüşüyoruz sağcısı ile de görüşüyoruz solcusu ile de görüşüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nden kimse ile bir temasımız olmadı. Benim otelim 2018 yılında açıldı açtığımız zaman 80 odalı küçük bir oteldi bir casinomuz vardı. Biz bet işi yapıyoruz. İngiltere’den Malta’ya dünyanın birçok yerinde lisanslarım vardır. KKTC’de de lisanlarım vardır. Ben bu işi resmi olarak yapıyorum.

Bizim lisanslı olduğumuz ülkeler dışından bahis almıyoruz. Avrupa’nın değişik ülkelerinden alıyoruz. Hangi ülkeden lisans alıyorsanız, orada bahis oynatabilirsiniz. Bunlar üzücü. Kimse kendi içindeki hesaplaşmalar için ne bizi ne de ülkemizi alet etmesin. Bizim bunlara pabuç bırakacak halimiz yoktur.

DEA raporundan bahsediliyor. Doğrudur biz bu raporla ilgili basına sızan haberlerle ilgili biz bunu gördük.

DEA raporunda 30 bin doların aklanmasından dolayı bize ABD’de soruşturma açıldı. Bahsettiğiniz bir adam 30 bin doların aklanmasından dolayı bir soruşturma yer mi? Bununla ilgili Türkiye’de FETÖ’den tutuklu bulunan Metin Topuz yıllar önce bizi arıyor ve bu dosyadan bahsediyor. Topuz bu dosya ile alakalı bizimle görüşmek istedi.

Biz işinize bakın sizinle görüşecek bir şeyimiz yok dedik. Bizim yerimiz belli yurdumuz belli.

Bizim ne ABD’de nede dünyanın farklı bir yerinde böyle bir faaliyetimiz yoktur. Bizim Avrupa’da lisanlı olduğumuz ülkelerde bahis sağlıyoruz.

Game Over operasyonu 2003-2004 yıllarında yapılıyor. Benim de kardeşimin ismi geçiyor bu operasyonda daha sonra kardeşim Türkiye’ye gidiyor. Mahkemeden de beraat ediyor.

Biz hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetlerinde bulunmadık. Tasrif ettiğimiz bir olay da değildir. Nu bu konuda sabıkamız nede bir hükmümüz vardır. Bunları üzülerek izledim. Bizim yerimiz yurdumuz belli kimse ile bir problemimiz derdimiz yok biz burada vergimizi ödüyoruz.

Birçok casinonun sahibiyiz birçoğuna ortağız 120 odalı bir otelin sahibiyiz. Birçok alanda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Vergimizi ödüyoruz burada yaşamaktan mutluyuz.

Şahsen Sedat Peker’i tanımıyorum. Kıbrıs’a geldi bir zamanlar geldiği dönemde de kendisi ile görüşmedik. Kendisi ile ne işimiz oldu nede bir bağlantımız.

Bu konu ile ilgili başka bir konuşma görüşme yapmayacağım bizim yerimiz yurdumuz belli.

Sedat Peker neden benim ismimi geçirdi bir anlam veremedim. Bir yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nden belirli basın organları aracılığıyla betlerle ilgili sürekli bizim üzerimize yayınlar yapıldı.

Biz bunlarla ilgili hukuksal süreç başlattık.

Türkiye’den birçok gazeteci bana kaçak bahis yapıyorsunuz sizin bahis baronu yapıyoruz yazıyoruz, her gün aleyhinizde haberler yazacağız bu yazılan haberlerin neticesinde sizi polise ihbar edeceğiz polisle bağlantılarımız var bunların üzerine gelinecek. Biz bu konularla ilgili hukuksal sürecimizi başlattık.

Kimse kendi iç hesaplaşmaları için ne bizi ne de ülkemizi alet etmesin. Bizim bu gibi işlere pabuç bırakacak halimiz yok. Kimse ile bir işimiz gücümüz de yok. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız da yok.

Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık. Bu konuda bir sabıkamız ve mahkememiz yoktur. Bunları üzülerek izledim.

Bizim de çoluk çocuğumuz var. Üzülüyoruz. Artık bu işleri bıraksınlar. Kimse bu saatten sonra bu işlere sessiz kalmaz. Derdi olan, burada gelip derdini bize anlatabilir”