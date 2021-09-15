“İddialarını ortaya koysunlar”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner, Faiz Sucuoğlu’nun kendisine “Atanmış Başbakan” demesinin “UBP’ye bir saldırı” olduğunu söyledi ve “Beni kim atamış onu da açıklasın” dedi





Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner bir özel internet haber televizyonunda soruları yanıtladı.

Saner, “ CTP ve HP’nin salgın sürecinde hükümete girip halka hizmet etmekten kaçtıklarına işaret ederek “uzaktan gazel okumak kolay. Niye kendilerine yaptığımız icraat hükümeti önerilerini reddettiler? Çünkü zorlukları biliyorlardı ve ellerini taşın alına sokmak istemdiler. Ama biz ateşten gömleği giydik ve Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile zor günleri aşmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu’nun kendisine atanmış Başbakan demesinin aslında UBP’ye bir saldırı olduğunu” ifade eden Ersan Saner, “ madem ki konuşuyor o zaman beni kim atamış onu da açıklasın…Kimi hedef alıyor? Doğru ne ise çıksın söylesin…Konuşursam deprem olur diyor. Çıksın konuşsun” dedi.

“UBP Kurultayı bu Covid ortamında nasıl tek merkezde olacak?” sorusu üzerine de Saner, “ İşte bu neden biz 6 ilçede oy verme gerekir demiştik. Arkadaşlarım 6 ilçede Kurultay yapmamın sebebinin kendime avantaj olduğunu düşünüyor. Kurultay seçimlerinin 6 ilçede yapılmasının nedeni Covid-19 süreci ile alakalıydı. Covid-19 sürecinden dolayı kurultay seçimlerinin 6 ilçede olması için tüzüğün değiştirilmesi yönünde çağrıda bulunduk. Cumhurbaşkanı huzurunda toplantı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı da 6 ilçe içime sinmedi, en azından 2 ilçede yapılabilir dedi. El sıkıştık. Uzlaşıda evet diyen arkadaşlar, Parti Meclisi’nde hayır dedi. Kendi içimizde verdiğimiz sözlere uymayacaksak toplum karşısında yerine getirilmesi gereken düşünceler tartışma konusu haline dönüşecektir” şeklinde konuştu.

Kurultayda komitenin onay verdiği tüm üyelerin oy kullanacağına işaret eden Saner, yeni üyelere kimsenin itiraz etmediğini hatırlattı.

Soru üzerine Saner, “Bazı arkadaşlar bir tane laf söyleyecek. Sonra herkes unutacak diye sallayacak da size kimse hesap sormayacak… Böyle bir şey yok. İddialarınızı tek tek ortaya koyacaksınız, açıklayacaksınız. Ersan Saner başkan adayı değildi ki atanmış başbakan olsun. UBP’de yıllardır Genel Sekreter, Genel Başkan yerine göreve devam eder diye bir gelenek vardır. Bu arkadaşlar çok istiyor diye ben feragat ettim. Kurultayda aday olanlar ikinci turda çekildi. Faiz Bey bunları anlatırsa deprem olacakmış. Madem anlatsın! Ben çekilme nedenini bilmiyorum. Kendisi anlatsın. Faiz Bey benim atandığımı iddia ediyorsa, bunu da nereden bildiğini açıklasın. Madem ki konuşuyor o zaman beni kim atamış onu da açıklasın…Kimi hedef alıyor? Doğru ne ise çıksın söylesin…Konuşursam deprem olur diyor. Çıksın konuşsun.”

İlerde CTP ile hükümet kurmak ister misiniz? Şeklinde Soru üzerine Saner, “Görev aldığımda, samimi olarak ilk Tufan Hoca’ya gittik. Daha sonra görev Tufan Erhürman’a verildi. Tufan Erhürman neden hükümeti kurmadı? Kendisinin yönetim kabiliyeti varsa kursaydı. Kurmadı değil: Tufan Erhürman Covid-19 döneminde hükümeti kurmak istemedi” diye konuştu.

Arpanın ilk kez peşin alındığını, kendi dönemlerinde bugüne kadar 1 damla sütün sokaklara dökülmediğini belirten Saner, özel sektöre desteğin süreceğini, kamuya yükümlülüklerin yerine getirilmekte olduğunu ifade etti.

Saner, aşılanma konusundaki hassasiyetini yineledi; herkese aşı olma çağrısını yayın aracılığı ile bir kez daha paylaştı.

