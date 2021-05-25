İddiaların sıcaklığını kaybetmesine izin vermeyeceğiz

CTP lideri Erhürman, Kutlu Adalı cinayetinin “ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının yaşama hakkı konusunda açılmış çok derin bir yarası” olduğuna vurgu yaparak, konunun aydınlığa kavuşması adına yeni bir durumun oraya çıktığını söyledi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz 1996'da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının araştırılması için bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.

Konuyu Meclis Genel Kurulu gündemine taşıyan Erhürman, Kutlu Adalı Cinayeti’nin “ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının yaşama hakkı konusunda açılmış çok derin bir yarası” olduğuna vurgu yaparak, yaşananların aydınlığa kavuşması adına yeni bir durumun oraya çıktığını söyledi.

Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık’ın “kendiliğinden harekete geçmesi” gerektiğini ifade etti.

Ceza hukukumuza göre “suç duyurusu” ya da “zaman aşımı” gibi kavramların olmadığını belirten Erhürman Polis ve Başsavcılık’ın Türkiye ile de direkt iletişime geçerek harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın da Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu hemen toplamasını istedi. CTP olarak Meclis'te bir Araştırma Komitesi kurulması için de adım atacaklarını açıklayan Erhürman “Bu iddiaların sıcaklığını kaybetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Erhürman “Bugün isimler verilerek ve ‘ben birinci elden tanığım’ diye ortaya konulan iddialar vardır. Polisin ve başsavcılığın kendiliğinden hareket geçmesi gerekir. Bu ülkenin itibarının zırnık düşünülüyorsa Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun hemen toplanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ile doğrudan iletişime geçilerek adım atılmalıdır. Bu konunun sadece poliste ve başsavcılıkta hareketlenme yetmez. Hem Cumhuriyet Güvenlik Kurulu hem de meclisin harekete geçmesi gerekir.”

