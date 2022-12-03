“İddialar gerçek değil”

Çıdan’ın ölümüyle ilgili iddialara karşı sessizliğini bozan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, Çıdan’ın ailesinin iddialarının doğru olmadığını kaydetti





Rum Merkezi Cezaevinde Ekim ayında diğer mahkûmlar tarafından ‘darp edilerek’ öldürülen Tansu Çıdan’ın ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili son noktayı otopsiyi gerçekleştiren Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz koydu. Doktor Deniz, Çıdan’ın ailesinin Güney’den teslim aldığı cenazeyi hastane morguna yerleştirdiğini ve avukata göndermek amacıyla ailenin sadece fotoğraf istediğini söyledi. Çıdan’a ikinci kez otopsi yapılmasının daha iyi olacağını aileye kendisinin anlattığını kaydeden Deniz, “Tansu Çıdan’a otopsi yapmak için gerekli izni mahkemeden aldım ve otopsisi yargıç izni alındıktan sonra usule uygun şekilde yapıldı” dedi.

Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki adli tıp uzmanları tarafından, Çıdan’ın bedenine son derece titiz ve iyi bir otopsi yapıldığını söyledi. Gözaltında gerçekleşen işkence ve ölüm olaylarında uygulanan ‘Minnesota Protokolü’ kapsamında bir otopsi yapıldığına vurgu yapan Doktor Deniz, “Basında yer alan iddiaların gerçekliliği yoktur. Şüpheli ölümlerde ileri tetkik için bazı organlar alınır, bu bizim otopsilerimizde de yapılıyor, son derece temiz ve düzgün bir otopsi yapıldı ve cenaze usule uygun şekilde Kıbrıs’ın kuzeyine sevk edildi” şeklinde konuştu.

Çıdan’ın ölümüne ilişkin basında yer alan çarpıtmalara ve ailenin iddialarına karşı, sessizliğini bozan Doktor Deniz, ailenin iddialarının doğru olmadığını kaydetti. “Aile, otopsi esnasında bırakın otopsi salonunu morga bile girmedi” diyen Deniz, “Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile bireylerinin benimle ilgili anlattığı diyalog kesinlikle yaşanmadı, benim konuşmalarıma dair söylemler kesinlikle doğru değildir. Bu konunu içeriği ile ilgili bilgi vermeyeceğim çünkü konu polis tarafından soruşturuluyor” ifadelerini kullandı.

Tansu Çıdan’ın darp edilerek öldürüldüğünü doğrulayan Deniz, Çıdan’ın tırnaklarının sökülmüş olduğu ve vücudunun içerisinden çarşaf çıktığına ilişkin iddiaların da doğru olmadığına değindi. Rum Adli Tıp Kurumu’nun usule uygun, düzgün ve yerinde bir otopsi gerçekleştirdiğine vurgu yapan Doktor İdris Deniz, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde otopsiyi gerçekleştiren hekimlere ve Rum Adli Tıp Kurumu’na bu titiz çalışmaları için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.



