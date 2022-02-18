banner762
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
95 0
Böyle saygısızca park olmaz
Böyle saygısızca park olmaz
107 0
 
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
10 0
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
11 0
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
25 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
55 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
22 0
banner797

İddialar asılsız

banner476

Türkiye’de ve KKTC’de bazı internet haber sitelerinde Halil Falyalı cinayetini azmettirmekle suçlanan Yaşam Ayavefe’den konuyla ilgili açıklama geldi.

banner714
İddialar asılsız
  Ayavefe, “Bir gazetecinin cinayetle ilgili benim adımı geçirmesi tamamen hedef şaşırtmadır. Konuyla ilgili tüm şüpheliler yakalanmış̧, ifadeleri alınmış̧ ve adli süreç devam ederken böyle bir iddianın ortaya çıkması manidardır. Üstelik hakkımda söylenenlerde büyük bilgi eksikliği var. Kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı çok açık. Benim İranlı olduğum söyleniyor ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hayatımda İran ile hiçbir alakam olmadı, ailemde İranlı biriyle bağı olan bir insan bile yok. Bu nereden çıktı anlamış̧ değilim.” ifadelerini kullandı.

“İNTERPOL TARAFINDAN ARANDIĞIMI SÖYLEMEK AKIL TUTULMASIDIR”…

Hakkında kırmızı bülten olduğu iddiasına karşı ise Yaşam Ayavefe, “Bunu teyit edecek merciler olduğu halde, araştırmadan, sorgusuz sualsiz Interpol tarafından arandığımı söylemek de tam bir akıl tutulmasıdır. Bunu iddia edenlerin de yayınlayanların da Interpol’den bilgi almasını, bunu yapacak yetkinlikleri yoksa da Interpol’ün sitesine girerek arananlar listesine bakmasını tavsiye edebilirim” dedi. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapılan hiçbir harekete karşı sessiz kalmayacağını da ekleyen Yaşam Ayavefe, “Konuyla alakalı iddialarda bulunan, beni hedef gösteren ve bunun yayılmasını sağlayan herkesle ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Avukatlarım ve ben bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz” şeklinde konuştu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.