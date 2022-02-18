İddialar asılsız

Türkiye’de ve KKTC’de bazı internet haber sitelerinde Halil Falyalı cinayetini azmettirmekle suçlanan Yaşam Ayavefe’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Ayavefe, “Bir gazetecinin cinayetle ilgili benim adımı geçirmesi tamamen hedef şaşırtmadır. Konuyla ilgili tüm şüpheliler yakalanmış̧, ifadeleri alınmış̧ ve adli süreç devam ederken böyle bir iddianın ortaya çıkması manidardır. Üstelik hakkımda söylenenlerde büyük bilgi eksikliği var. Kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı çok açık. Benim İranlı olduğum söyleniyor ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hayatımda İran ile hiçbir alakam olmadı, ailemde İranlı biriyle bağı olan bir insan bile yok. Bu nereden çıktı anlamış̧ değilim.” ifadelerini kullandı.



“İNTERPOL TARAFINDAN ARANDIĞIMI SÖYLEMEK AKIL TUTULMASIDIR”…



Hakkında kırmızı bülten olduğu iddiasına karşı ise Yaşam Ayavefe, “Bunu teyit edecek merciler olduğu halde, araştırmadan, sorgusuz sualsiz Interpol tarafından arandığımı söylemek de tam bir akıl tutulmasıdır. Bunu iddia edenlerin de yayınlayanların da Interpol’den bilgi almasını, bunu yapacak yetkinlikleri yoksa da Interpol’ün sitesine girerek arananlar listesine bakmasını tavsiye edebilirim” dedi. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapılan hiçbir harekete karşı sessiz kalmayacağını da ekleyen Yaşam Ayavefe, “Konuyla alakalı iddialarda bulunan, beni hedef gösteren ve bunun yayılmasını sağlayan herkesle ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Avukatlarım ve ben bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz” şeklinde konuştu.