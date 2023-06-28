İddialar asılsız çıktı

Mağusa’da, Glapsides Plajı ile Silver Beach isimli plaj arasındaki sahil şeridinin asker tarafından sivil kullanıma kapatıldığı iddiaları asılsız çıktı

Bazı medya organlarında Mağusa’da, Glapsides Plajı ile Silver Beach isimli plaj arasındaki sahil şeridinin Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı (KTBK) tarafından askeri bölge ilan edildiği ve kumsaldaki 3 kilometrelik alanın, “ATV’lerin askeri personele zarar verebileceği” gerekçesiyle dikenli tellerle sivil kullanıma kapatıldığı iddia edildi.Söz konusu 3 kilometrelik alan içinde bulunan ve önceleri “TSK Eğitim Vakfı’na bağlı Erkek Öğrenci Yurdu” olarak kullanılan binayı, “ordu evi ve sosyal tesise” çevirme kararı alan askerin, denizi ise tesisi kullanacak askeri personele özel bir plaja çevirme kararı aldığı iddia edilmişti.Ancak bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.HALKIN SESİ Mağusa muhabirinin bölgede yaptığı incelemede Güven Orduevi olarak kullanılan sahanın sahil dahil askeri bölge içinde olduğu ancak sahil hattında vatandaşların geçişine açık olduğu görüldü.Tüm vatandaşların rahat bir şekilde yürüdüğü bir sahil olan bölgede ATV ve benzeri araçların kullanılması gerek sivil gerek asker, hepimize yönelik tehlike oluşturması gayet normaldir.Bu konuda bir yasak varsa da hepimizi korumaya yöneliktir. Ülkedeki bir çok sahil alanını özellikle bir kısım işletmelerin işlediği göz önüne alındığında oraların sivil halk tarafından bu kadar rahat kullanılamadığını da görüyoruz.Söz konusu bölgede sadece ip olduğu, tel olmadığı ve hattın komple açık olduğu da görülüyor.