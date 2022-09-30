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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplanarak kozmetik ürünleri ve belediyelerle ilgili değişiklik yasa tasarılarını görüştü.

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışmalarını sürdürüyor
 

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve daha önce birleştirerek görüşme kararı aldığı “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ile “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:7/1/2022) ele aldı.

“Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde oylaması tamamlanırken komite tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili toplantıya Hukuk Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Komite, daha sonra birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ile “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No:7/1/2022) maddelerini görüşmeye devam etti. Yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Bel-Sen’den yetkililer katılarak görüş ve önerilerini paylaştı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Salahi Şahiner de katıldı.
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