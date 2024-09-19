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“İdam edilmeli”

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Nihat İlkhan'ın kız kardeşi, mahkemede sinir krizi geçirdi. “Katilsin sen" diye feryat eden genç kadın “En ağır ceza verilmeli, idam edilmeli” dedi

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“İdam edilmeli”
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Boltaşlı köyünde kız arkadaşı ve kendisinin dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle sabaha karşı uyuduğu evde üzerine yanıcı madde dökülerek yakılan öldürülen Nihat İlkhan'ın kız kardeşi mahkemede sinir krizi geçirdi. "Katilsin sen" diye feryat eden genç kadını polis sakinleştirmekte güçlük çekti.

İlkhan’ın kız kardeşi şunları söyledi:

“Herkes acımızı duysun bugün benim abim öldü, yarın sizin ailenizin de başına aynısı gelebilir… Bu acının bir tarifi yok, acımızı hiçbir şey telafi edemez. Kimse bizi anlayamaz. Affedilebilir bir bu durum değildir. En ağır ceza verilmeli, idam edilmeli. Dedikodu yaptı diye bir insanı diri diri yakmak insanlığa sığmaz. Zaten bu insan değil, cani bir katil. Hele de bu abimin arkadaşıydı, evinde yer içerdi nasıl diri diri yakabilir?

Bizi mahkeme salonuna almadılar. Maalesef bizi bu konuda aldattılar. Ben artık adalete güvenmiyorum. Adalet böyle işleyemez. Yargı aşamasında her şey bizim önünüzde olmalıydı.

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