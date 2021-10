“İcraatlarımız halk tarafından takdir görüyor”

Karpaz Meslek Lisesi’nde ek derslik binası törenle hizmete girdi. Başbakan Saner, 8 buçuk aylık dönemde ortaya koydukları gelişmelerin halk tarafından takdir edildiğini söyledi

Karpaz Meslek Lisesi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla yapılan 6 laboratuvar, 11 derslik, müzik odası, toplantı salonu ve kantinden oluşan ek derslik binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.Başbakan Saner, 8 buçuk aylık dönemde ortaya koydukları gelişmelerin halk tarafından da takdir edildiğini söyledi.Eylül ayı başından itibaren her hafta en az 2-3 okul açtıklarını kaydeden Başbakan Saner, “Burada 3 yıl önce okullar açılırken kitap defter dağıtamayan bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan bugünlerde her gün yeni bir okul açılışının yapıldığı bir Milli Eğitim Bakanlığı modeline geçmenin de gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.Başbakan Saner, bu hafta tamamen öz kaynaklarla Metehan bölgesinde 700 öğrenci kapasiteli yeni bir meslek lisesi için ihaleye çıkılacağını kaydetti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Başbakan Saner’in önderliğinde ülkenin her bölgesinde eğitim altyapı yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini yineledi. Karpaz Meslek Lisesi’ni çağdaş yapıya dönüştürmenin gereklerini inatla yerine getireceklerini kaydeden Amcaoğlu, bugün kurdele kesmekle işlerinin bitmediğini, Karpaz’a yatırımların devam edeceğini söyledi.Amcaoğlu ay sonu Ziyamet’te 600 metrekarelik özel eğitim okulunun temelini atacaklarını açıklayarak, ülkenin doğusundan batısına her yöresinde Başbakan’ın talimatları çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın misyon ve vizyonu gereği altyapı yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.İki özel eğitim okuluyla ilgili atılan adımları da takip edeceklerini söyleyen Amcaoğlu, önümüzdeki hafta Yeşilyurt’taki özel eğitim okulunun temel atma töreninin de gerçekleştirileceğini söyledi.