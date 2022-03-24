İçkiye okkalı zam geliyor

Maliye Bakanlığı, alkollü içkilere Fiyat İstikrar Fonu üzerinden yüzde 300 ile 400 oranında vergi getirdi. Bu düzenleme ile 80 TL’ye satılan bir alkollü içkinin fiyatı 130 TL’ye, 9 TL’ye satılan biranın fiyatı da 18 TL’ye çıkacak





Alkollü içkilere yüzde 300 ile 400 oranında okkalı zam geliyor.

Maliye Bakanlığı, alkollü içkilere Fiyat İstikrar Fonu üzerinden fahiş artış getirdi. Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı emirname, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçkide Fiyat İstikrar Fonu’nda litre başına 50 TL zam gelmesi bekleniyor.

Fiyat İstikrar Fonu’nun artırılması sonucunda içki fiyatlarına ciddi oranda zam gelecek.

İthal içkilerde son olarak Mart 2020'de yapılandırılan vergi oranları, iki sene sonra bira ve şaraplarda yüzde 400, rakı, viski, v.b. alkol oranı yüzde 10'un üzerindeki içki türlerinde ise yüzde 285 olarak artırıldı.

Buna göre, cin, vokta, viski ve tekilada litre başına 13 TL olan vergi, 50 TL’ye

birada 3 TL olan vergi 15 TL’ye, şarapta 4 TL olan vergi 20 TL’ye, fıçı birada 3.5 TL olan vergi 17.5 TL’ye yükselecek.

Bu düzenleme ile 80 TL’ye satılan bir alkollü içkinin fiyatı 130 TL’ye, 9 TL’ye TL’ye satılan biranın fiyatı da 18 TL’ye çıkacak.

100 liraya satılan ithal litrelik rakı ya da viski benzeri içkilerin yeni fiyatı ise ortalama 146 TL'ye çıkacak.

Yerli içkilerde de, alkol oranı yüzde 10-80 arası olan alkollü içeceklerden alınacak vergi 40 TL oldu.

Öte yandan döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle, tedarikçi firmaların da alkol fiyatlarına zam uygulaması bekleniyor.

Bu düzenleme ile fiyatlar Güney Kıbrıs’taki içki fiyatlarının de üzerine çıkacak.

İçkide artırılan fonun, Kıb-TEK’in borcu için kullanılacağı öğrenildi.

CAHİT: FABRİKADAN ALIMI DURDURDUK

Öte yandan Arden Gıda yöneticilerinden Can Cahit, yapılan yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi, birada daha önce litre başına 3 TL olan fonun 15 TL’ye çıktığını söyledi.

Cahit, 30 LT fıçı bira ürünlerine yönelik verginin ise 3.5 TL’den 17.5 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Viski, tekila ve rakı ürünlerinde ise LT başına alınan fonun 13 TL’den 50 TL’ye çıktığını kaydeden Cahit,

“Görünen o ki, şu anda 9 TL olan bira fiyatı iki katına çıkacak, 18 TL’ye yükselecek” dedi.

Cahit, şu anda fabrikadan alımı durdurduklarını belirterek, “Ciddi kaos ortamı var. Bu durum küçük esnaf ve barları zorlayacak. Eskiden 30 TL’ye içilen içkinin fiyatı 50 TL’ye çıkacak” şeklinde konuştu.



