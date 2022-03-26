İçki fiyatları uçtu

Ek vergi getirilen içki ücretleri dudak uçuklattı! Viskilerde 70’lik Red Label 170 TL’den 264 TL’ye, Black Label, 299 TL’den 462 TL’ye, Jameson ise 175 TL’den 210 TL’ye yükseldi. Yeni Rakı 80 TL’den 112 TL’ye, Absolut Votka 130 TL’den 164 TL’ye, Mateus Şarap da 70 TL’den 99 TL’ye çıktı





Hükümetin, alkollü içkilerde litre başına alınan Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’nda yaptığı artışlara ek, bazı firmalar da yeni fiyat düzenlemesine gitti, ortaya çıkan ücretler dudak uçuklattı.

Fiyat İstikrar Fonu’nun artırılması sonucunda içki fiyatlarına ciddi oranda zam yapılmasının ardından Türkiye ile arada bir fark kalmayacak tartışmasını da beraberinde getirdi. Türkiye satışa sunulan bazı alkoller arasında pek de bir fark kalmadığı fiyat listesinden de belli oldu.

Türkiye’de satışa sunulan 70’lik Yeni Rakı 249,00 TL iken KKTC’de bu fiyat 80 TL’den 112 TL’ye yükseldi.

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Türkiye’de 285,00 TL’den satışa sunulurken ülkemizde 70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 116 TL’den satışa sunuluyor.

Viski seçeneklerine göz gezdirdiğimizde ise 70’lik Johnnie Walker Black Label: 459,00 TL’den Türkiye’deki tezgahlardaki yerini alırken KKTC’de bu fiyat 299 TL’den 462 TL’ye yükseldi.

Yine 70’lik Johnnie Walker serisinden Red Label Türkiye’de 349,00 TL, KKTC’de 170 TL’den 264 TL’ye yükseldi.

Diğer bir marka seçeneği olan 70’lik Jameson İrlanda Viskisi 355,00 TL Türkiye’de satılırken ülkemizde 175 TL’den 210 TL’ye kadar artış gören bir fiyatla tezgahtaki yerini aldı.

Bununla birlikte Chivas Regal (70cl) 299 TL’den 335 TL’ye çıktı.

Şarap fiyatlarına ise ortalama 20 TL-37 TL arasında zam geldi.

Votka seçeneğinden olan Absolut’un 70 cl’lik Türkiye satış fiyatı 299,00 TL iken KKTC’de bu fiyat 130 TL’den 164 TL’ye çıkarıldı.









İşte zam sonrası 70 cl alkolün satış fiyatı:

Red Label: 170 TL’den 264 TL’ye

Black Label: 299 TL’den 462 TL’ye

Chivas Regal: 299 TL’den 355 TL’ye

The Famous Grouse: 145 TL’den 182 TL’ye

Jameson: 175 TL’den 210 TL’ye

Absolut Votka: 130 TL’den 164 TL’ye

Yeni Rakı: 80 TL’den 112 TL’ye

Mateus Şarap: 70 TL’den 99 TL’ye

Pasqua Şarap: 65 TL’den 85 TL’ye

