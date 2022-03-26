banner762
banner815
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
7 0
Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon
Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon
19 0
 
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
27 0
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
114 0
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
21 0
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
25 0
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
37 0
banner797
banner794

İçki fiyatının yarısı vergi

banner476

İçki fiyatının yarısı vergi
 
 
Alkollü içeceklerde litre başına alınan Fiyat İstikrar Fonu 13 TL’den 50 TL’ye yükseltildi, yapılan son değişiklikle standart bir 70’lik rakının fiyatı 75 TL’den 112 TL’ye çıktı.
Maliye Bakanlığı tarafından alınan Fiyat İstikrar Fonu’nun yükseltilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı, yapılan son değişiklikle alkolün raf fiyatının yarısından fazlasının ‘vergilere’ gideceği öğrenildi. Eski ve yeni rakamlar karşılaştırıldığında daha önce yüzde 35 olan toplam vergi yüzde 53’e yükseldi, 75 TL’ye satılan 70’lik rakının fiyatı 112 TL oldu.

 BİRAYA 15, ŞARABA 20 TL FON
Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yayınlanan karara göre, rakı ve viskide litre başına 13 TL olan fon 50 TL’ye, şarabın litre başına 4 TL olan fonunun ise 20 TL’ye, birada daha önce litre başına 3 TL olan fon ise 15 TL’ye çıktı.
Yeni Fiyat İstikrar Fonu:
Litre başı % 31.25 (50 TL)
 
Eski
-KDV: Yüzde 20 (15 TL)
-Tarım Fonu: Yüzde 1.07 (80 kuruş)
-Fiyat İstikrar Fonu: Yüzde 12.13 (9.10 TL)
-Stopaj: Yüzde 2.15 (1.61 TL)
 
Yeni
-KDV: Yüzde 20 (22.40 TL)
-Tarım Fonu: Yüzde 0.72 (80 kuruş)
-Fiyat İstikrar Fonu: Yüzde 31.25 (35 TL)
-Stopaj: Yüzde 1.44 (1.61 TL)
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.