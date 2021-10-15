İçişleri Bakanlığı’na icra şoku

Arazi konusunda bir davayı kaybeden İçişleri Bakanlığı, 560 bin sterlin parayı ödemeyince resmi hizmet araçlarına icra geldi



Mahkemeyi kaybeden İçişleri Bakanlığı, 560 bin sterlin parayı ve faizi ödemeyince resmi hizmet araçlarına icra geldi.

Lefkoşa’da Maronit Ninos Andoni Yiamakis’e ait bir arazinin eşdeğer karşılığı 1986 yılında Fina Benzin istasyonunun olduğu yere verildiği gerekçesiyle 2014 yılında İçişleri Bakanlığı mal sahibi Maronit’in varisleri tarafından mahkemeye verildi.

Varisler tazminat davası açarak koçanın iptalini veya tazminat talep etti. İçişleri Bakanlığı davayı kaybetmesine rağmen iki yıl boyunca ödeme yapmayınca resmi hizmet araçlarına icra geldi.

Bakanlığın bir miktar ödeme yapacağını açıklamasının ardından icra durduruldu.

Davacının avukatı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un konuyla ilgili görüşme yapacağı, ödenmesi gereken miktarın 560 bin sterlin ve faizi olduğu öğrenildi.

