İçişleri Bakanlığı'nda Belediyelerin sorunları masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in daveti ile bakanlıkta Yerel Yönetimler Reformu sonrası yürütülen çalışmalar ve Güngör Katı Atık Depolama alanının geleceği konusunda iki önemli toplantı yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sendikalar ile yapılan ilk toplantıda Öztürkler, Yerel Yönetimler Reformu sürecinde söz verdikleri şekilde, 65/2007 sayılı Belediyeler Personel Yasasında tadilat yapmak ve Belediyelerin Personel Sınav Tüzüğü’nün hazırlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Belediyelerde yetkili sendikalarla bir araya gelerek bir ön görüşme yaparak, istişarelerde bulunduklarını ifade eden Öztürkler, “KAMU-İŞ, BES, BEL-SEN, DEV-İŞ’in başkan ve yöneticilerinin görüşlerini alarak, belediye başkanlarımızın da katılımıyla geniş bir toplantı ile tüzük çalışmalarını tamamlamak adına mutabık kaldık” dedi.

Öte yandan Bakan Öztürkler, Güngör Katı Atık Depolama alanının durumu ve Güngör Katı Atık Depolama alanına atıklarını döken belediyeler ile alanın geleceği, atıkların kamu sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertaraf edilmesi konularında fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Öztürkler, “Her iki toplantının da çok verimli geçtiğini ifade etmek istiyorum. Ortak akıl, iyi niyet ve bilimsel çalışmalarla çok daha iyi hizmetler verilecektir. Toplantıya iştirak ederek değerli katkılarda bulunan sendikalarımıza ve Güngör Katı Atık Depolama alanının geleceği konusunda görüş ve önerilerini paylaşan Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’a, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e işbirlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

