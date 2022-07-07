İçişleri Bakanlığı cezaevinde beyin kanaması nedeniyle ölen hükümlüyle ilgili açıklama yaptı

"Merhume, darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirmiştir”

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’nde geçirdiği beyin kanaması sonucunda ölen hükümlü Şerife Güler hakkında kamuoyuna açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Şerife Güler’in herhangi bir darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçirdiğine vurgu yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, cezaevinde vefat eden hükümlü Şerife Karabıyık Güler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, akıllarda şüphe kalmamasının önemine vurgu yapılarak, olaydan kısa süre sonra Merkezi Cezaevi idaresinin iç soruşturma, polisin de tahkikat başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, “Merkezi Cezaevi idaresi ve doktorların ön raporuna göre geçirdiği beyin kanaması sonucunda yaşamını yitiren Şerife Güler’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür.” denildi.

İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan merhume Şerife Karabıyık Güler, 25 Haziran 2022 tarihinde saat 15.55’te banyo yaptığı esnada rahatsızlanarak yere düşmüş, üzücü olayın öğrenilmesi ile cezaevi idaresi revir görevlisi hemen Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisini arayarak ambulans istemiştir.

Tansiyon hastası olan Şerife Güler’in yarım saat içerisinde tomografisi de çekilerek, beyin kanaması teşhisi ile ivedi olarak ameliyata alınmıştır. Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat sonrası kendine gelen Şerife Güler, refakatçi kadın gardiyan ile konuşmuş, hatta mahkum arkadaşlarını da sormuştur.

İlerleyen saatlerde maalesef Şerife Güler, beyninde yeniden emboli atması sonucunda fenalaşarak komaya girmiştir.

Merkezi Cezaevi idaremizin raporlarına da yansıyan ve doktorlardan alınan ön rapora göre; merhume Şerife Güler, herhangi bir darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçirmiştir. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini rica eder, bugün toprağa vereceğimiz merhume Şerife Güler’e Allah’tan rahmet diler, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. “