İçişleri Bakanı Oğuz, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Genç’i kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de bulunan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e ziyareti esnasında Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek eşlik etti.

Görüşmenin sonunda Bakan Oğuz’a isminin yazılı olduğu Trabzonspor Forması hediye edildi.

