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İçişleri Bakanı Oğuz, TC Tapu Kadastro Müdürlüğü yetkililerini kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Tapu Kadastro Müdürlüğü daire başkanlarını ve heyetini kabul etti.

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İçişleri Bakanı Oğuz, TC Tapu Kadastro Müdürlüğü yetkililerini kabul etti
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, TC Yabancı İşler Daire Başkanı Sadettin Tunas, TC Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, TC Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa Aslan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Açıklamaya göre toplantıda, KKTC İçişleri Bakanlığı talebi doğrultusunda TC Tapu ve Kadastro Dairesinin tüm tapu işlemlerine yönelik teknik ekip desteği vermesi, tapu işlem süreçlerine hâkim teknik personelin görevlendirilmesi için iş birliği yapılması kararına varıldı.

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