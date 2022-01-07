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“İçimizde casuslar var”

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Pilli, Tıp İş yönetimini ve bazı doktorları “savaştaki casuslar”a benzetti ve bu kişilerden hesap sorulacağını belirtti

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“İçimizde casuslar var”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Omikron vakalarının hızla yayılmasına rağmen hastaneye yatanların ve yoğun bakım hastalarının azaldığını ifade ederek “sağlıkta her şeyin kontrol altında olduğunu” söyledi. Pilli, Tıp İş yönetimini ve bazı doktorları “savaştaki casuslar”a benzetti ve bu kişilerden hesap sorulacağını belirtti.
Kanal SİM’e telefonla katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli, temaslı ve pozitif kişilere de çağrı yaptı ve “Herkes kendi tedbirini alırsa bu bütün dünyanın başına dert olan virüsle mücadeleyi kazanacağız. Minareler göründü, yakında köy de görünecektir” dedi.
Yurttaşların özellikle temaslı takibinin yapılmadığı, sağlık servislerine ulaşılamadığı gibi şikâyetlerinin hatırlatılması üzerine bunu ‘bazı art niyetli doktor ve sağlık çalışanlarına’ bağlayan Pilli, bu koşullarda eylem kararı alan Tıp İş’i eleştirdi, birçok doktorun da eyleme katılmadığını, destek vermediğini iddia etti. ‘Savaşlarda casusluk yapanlar’ benzetmesi yapan Ali Pilli, “Sağlıktaki sorunları çalışmayarak, halka hizmet vermeyerek biz yaratıyoruz. Bazı doktorlarımız Hipokrat yeminini unuttu. Bu çok ayıp ve günah bir şeydir. Para istiyorlar, doktor istiyorlar, bilmem ne istiyorlar. Savaşlarda ve pandemilerde görevini yapmayanları bu halk asla affetmeyecektir” şeklinde konuştu. Kötü niyetlilere rağmen salgının kontrol altına alınacağını söyleyen Pilli herkesi kendi tedbirlerini almaya çağırdı.
Ali Pilli bir başka soruya cevap verirken ‘sağlıkta her şeyin kontrol altında olduğunu’ söyledi, ‘halkı kendilerine güvenmeye ve rahat olmaya’ çağırdı.
 
 
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