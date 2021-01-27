Karantina hemşiresi Oğuz Köse, temaslıların kendilerini gizlememesi gerektiğini söyleyerek, bir noktada koronavirüs mücadelesinde çaresiz kaldıklarını dile getirdi. Köse, “İçimiz kan ağlıyor! Bitiyoruz… Tükeniyoruz…” dedi



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden artan yerel vakalar nedeniyle açıklama yaptı.

Köse, “Bizim de içimiz yanıyor! İçimiz kan ağlıyor! Bitiyoruz… Tükeniyoruz…” ifadelerini kullanarak, Koronavirüs için verilen mücadelede bir noktada çaresiz kaldıklarını söyledi.

Oğuz Köse, hastane koridorunda sabah 06:15'te çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve vatandaşlara şöyle seslendi:

“Karantinada saat sabahın 06:15'i

Bizim de içimiz yanıyor!!

İçimiz kan ağlıyor!!!

Bitiyoruz... tükeniyoruz.

Corona virüsüne karşı vermiş olduğumuz mücadelede bir noktada biz de çaresiz kalıyoruz..

Yavaş yavaş tükeniyoruz,

Savaştığımız Mücadele verdiğimiz virüsün hala daha Tedavisi Olmadığını herkes çok iyi biliyor ,

Rahatsızlanıp bile bile kendini saklamak,

Tibbi bakıma geç kalmak,

istemediğimiz en ağır sonuçları doğurabiliyor,

Saklanmayın be arkadaş,

Gizlenmeyin Ne olur kardeşim!

Yalvarıyorum size annelerimiz, babalarımız..

Etmeyin, eylemeyin dostum..

Biz sağlık çalışanlarının da canı yanıyor.

Biz de üzülüyoruz.

Her kaybettiğimiz hastada biz de harab oluyoruz....Tükeniyoruz..

İlk günden beri yalvarıyoruz.

"Basit bir griptir geçer!!

Benim bünyem güçlüdür,

bana bir şey olmaz" demeyin diye yalvardık,

Tekrar tekrar anlattık.

ciddiyetini anlamanız için.. anlatmaya da devam edeceğiz.

Korunma yöntemlerini söylemekten dilimizde tüy bitti.”

