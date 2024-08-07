Bağlıköy’de elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Bağlıköy sakini, gazeteci Perihan Aziz “Yine ihmal umursamazlık, içimiz dışımız yanıyor” diyerek tepkisini dile getirdi

Bağlıköy’de önceki gün Şehit Tahir İbrahim Sokak’ta elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında elektrik direkleri ve bazı ağaçlar yandı.Öte yandan Bağlıköy sakini, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden, Bağlıköy’de butik otel işletmecisi Perihan Aziz, yangının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Perihan Aziz, yine ihmal umursamazlık, içimiz dışımız yanıyor” ifadelerini kullandı.Perihan Aziz’in paylaşımı şöyle:“Bağlıköy’de yine yangın. Yine yine kararan toprak. Yok olan yeşil. Nedeni yine ihmal. Ağaçlarla kucak kucağa kalan elektrik telleri. Yol kenarlarında temizlenmemiş otlar. Budanmamış ağaçlar. Umursamazlık. İçimiz dışımız yanıyor. Sonuç kapkara bir görüntü, kirlenen tertemiz bir hava”