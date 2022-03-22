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“İçi boş tablet reformu doğru değil”

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HP Başkanı Özersay, belediyeler reformunu ve belediyelerin sayısının azaltılmasını desteklediklerini, ancak içi boş tablet reformu doğru bulmadıklarını söyledi

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“İçi boş tablet reformu doğru değil”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, belediyelerle ilgili yasa tasarılarının bir reform olarak gündeme geldiğini, ancak bunun her zaman reform anlamına gelmediğini, içeriğine bakılması gerektiğini söyledi.
3 haftadır HP’nin hükümete Ad-Hoc komite kurulması yönünde çağrıda bulunduğunu, ancak çağrılarının yanıtsız kaldığını ifade eden Özersay, bir Ad-Hoc komitenin kurulmasının önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.
Dün uyarı grevi yapan sendikaların çağrısının da muhalefetin görüşlerinin alınması yönünde olduğuna dikkat çeken Özersay, belediyeler reformunu ve belediyelerin sayısının azaltılmasını desteklediklerini, ancak içi boş tablet reformu doğru bulmadıklarını ve reforma bir içerik kazandırılması gerektiğini kaydetti.
Nüfus konusunun netleştirilmesi ve belediyelerin gelirlerinin güncel verilerle hesaplanması gerektiğini ifade eden Özersay, verimlilik ve iyi yönetimden bahsedilirken, bazı belediye başkanlarına emeklilik maaşı bağlanması konusunu doğru bulmadıklarını söyledi.
Birleştirilecek belediyelerde çalışanların maaş ve tahsisatlarında uyumlaştırma çalışmaları konusunda soru işaretleri bulunmasının en büyük sorunlardan biri olduğuna işaret eden Özersay, çalışanların kendi özlük haklarıyla ilgili soru işareti bırakılmaması gerektiğini ifade etti.
Özersay, hak yetki ve sorumluluklar açısından konuya netlik kazandırılması gerektiğini söyleyerek, HP olarak hukuk devletini savunduklarını, belediye seçimlerinin ertelenmesini ancak ve ancak usule uygun bir şekilde herkesin fikri alınmasını onaylayabileceklerini veya gerçekten reform yapılacaksa doğru bulabileceklerini söyledi.
 
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