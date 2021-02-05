Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, ekonomik paket için “İçi boş, kabul edilemez bir paket” değerlendirmesi yaptı





Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, açıklanan ekonomik paketin oluşan kriz ve kapanma sonucundaki beklentinin çok altında olduğunu vurguladı, “İçi boş, kabul edilemez bir paket” dedi.

Kanber, paketle esnaf ve iş insanlarının borçlanmasıyla ilgili bir takım kolaylık sağlandığını, bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakanlık’ta yapılan toplantıda istihdamın devamını sağlayacak, eşit ve net taleplerinin olduğunu belirten Kanber, bu dönemde açık olan işyerlerinin çalışanlarına da yardımların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kanber, “İşletmelerin açık olması, onların kazanç sağladığı anlamına gelmez” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılandırılan borçların vadesinin Şubat ayında geldiğini ifade eden Kanber, bunlarla ilgili herhangi bir karar bulunmamasını eleştirdi.

Kanber, ötelenmiş taksitlerin dondurulması taleplerinin de paket içerisinde hayat bulmadığını aktararak, “Soyut bir program. Esnaf veya iş insanları nezdinde kabul görmeyecek” şeklinde konuştu.

Kanber, toplum ve esnafın beklentisi çerçevesinde sektörel bazla aşılanmaya yönelik herhangi bir çalışmanın da pakette yer almadığını kaydetti, küçük işletmeler ve işsizlere yönelik de somut bir desteğin olmadığını dile getirdi.

