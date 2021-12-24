banner762
banner753
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
71 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
254 0
 
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
54 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
559 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
132 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
banner661
banner726

İç kesimlerde yer yer don olayı bekleniyor

banner476

banner714
İç kesimlerde yer yer don olayı bekleniyor
banner721
Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer don olayı beklendiğini, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağmur beklendiğini kaydetti. 
Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14- 17  derecek dolaylarında olacak. 
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette esecek. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.