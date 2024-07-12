İbre Tersine Döndü

Kuzey Kıbrıs’a 2024’ün ilk 5 aylık döneminde kara kapılarından günde 20 bini aşkın giriş yapıldı. Ocak-Mayıs aylarında Kuzey ile Güney arasındaki 9 kapıyı kullanarak gelenlerin yaptıkları toplam giriş sayısı, 3 milyon 46 bin 658’e ulaştı

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarında trafik 2024’te de çok yoğun.Kuzey Kıbrıs’a 2024’ün ilk 5 aylık döneminde kara kapılarından günde 20 bini aşkın giriş olduğu hesaplandı.Ocak-Mayıs aylarında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 kapıyı kullanarak gelenlerin yaptıkları toplam giriş sayısı 3 milyon 046 bin 658 düzeyinde açıklandı.Turizm Bakanlığı verilerine göre, kara kapılarında aşırı bir yoğunluğa işaret etmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar ile üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısında geçen yıla kıyasla az da olsa düşüş olduğu dikkati çekiyor. 2023’e kıyasla %3.3 oranında artan geçiş sayısı Kıbrıslı Türklerin geçiş sayısının artmasından kaynaklanıyor.Türk Lirası’nın Euro karşısında “değer kaybının istikrarlı bir şekilde” devam etmesi, Kuzey’i hala bazı ürünlerde daha cazip kılıyor. Restoranlar ve konfeksiyon sektöründe Güney/Kuzey fiyatları neredeyse aynı noktaya ulaşırken, akaryakıt, sigara ve içkide Kuzey hala daha az masraflı.Ancak, pahalılık Kıbrıslı Türklerin birçok mal ve hizmette gözünü yeniden Güney Kıbrıs’a çevirmesine neden oldu.Yıllardır Rumlardan açık ara geride olan Kıbrıslı Türkler, 2024’te farkı iyice kapattı. Resmi veriler, Kıbrıslı Türklerin 2023’te 982 bin 053 olan Güney’e geçiş sayısının %13.4 artışla 1 milyon 113 bin 686’ya yükseldiğini gösteriyor.Kara kapılarından Kuzey Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rum sayısı ilk beş ayda 2023’ün aynı dönemine kıyasla çok az da olsa azalmasına rağmen, ilk aylardaki hızlı düşüşün Mayıs’ta neredeyse dengelendiği görüldü.Adanın kuzeyine ilk beş ayda gelen Kıbrıslı Rum sayısı 2023’e kıyasla sadece %0.4 oranında geriledi. En fazla benzin istasyonlarını çarşı-pazarı ve kumarhaneleri ziyaret eden Güney komşularımızın geçiş sayısı; 1 milyon 180 bin 203’ten, 1 milyon 175 bin 783 geçiş sayısına indi. Bu rakam da kara kapılarından Kuzey’ giriş yapan her 10 kişiden 6’sının Kıbrıslı Rum olduğuna işaret ediyor.