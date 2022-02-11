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İBB Koordinatörü Bülent Akköse'den İskele Belediyesi'ne ziyaret

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İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu masaya yatırıldı

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İBB Koordinatörü Bülent Akköse'den İskele Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse,  İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür-Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da eşlik ettiği görüşmede, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu masaya yatırıldı.

Başkan Sadıkoğlu, görüşmedeki konuşmasında nazik ziyaretlerinden dolayı İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Akköse’ye teşekkür etti; Akköse aracılığı ile Anavatan Türkiye’ye selam ve saygılarını iletti.

Koordinatör Akköse ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını iletti ve belediyeleri ziyaretlerindeki ana amacın belediyelerin imkan ve kabiliyetlerini, durumlarını, borç bütçe gibi verilerini not etmek olduğunu, yapacakları yardımları adil bir şekilde yapmayı amaçladıklarını söyledi.

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