Huzurevine İyilik Atölyesi

Lapta Huzurevi’nde Mare Monte İyilik Atölyesi açıldı

Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Lapta Huzurevi’nde yer alan Mare Monte İyilik Atölyesi açıldı.Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, atölye çalışmasının yaşlı ve ihtiyaçlı bireylere yönelik büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti ve iyilik atölyesi çalışmalarının bundan sonraki süreçte farklı sosyal tesislere örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da amaçlarının yaşlılara en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi. Bakan Taçoy, yeni huzurevi projesi ihalesinin 1 Eylül’de sonuçlandığını ve Ekim ayında birinci etap çalışmalarının başlayacağını kaydederek, yeni huzurevinin eski yerinde en kısa sürede hizmete gireceğini belitti.Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin de, hayata geçirilen proje ile yaşlıların boş zamanlarını daha aktif ve sosyal değerlendireceklerini belirtti.Lapta Huzurevi sorumlusu Ahmet Sakinoğlu da, derneğin iyilik atölyesi ve hobi bahçesinin yansıra yemekhane mutfağı ve masalarını yenilediğini dile getirdi.