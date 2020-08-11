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Hüseyin Özgürgün'den istifa kararı

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Eski UBP Genel Başkanı ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Hüseyin Özgürgün'den istifa kararı

Özgürgün, tweeter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“1998’den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum.”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Pazartesi akşam saatleri itibarıyla henüz kendilerine ulaşan bir istifa dilekçesi bulunmadığını belirtti.

Özgürgün bir süredir ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşıyor ve Meclis oturumlarına katılmıyordu.

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