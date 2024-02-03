“Hüseyin için adalet istiyoruz”

Ayça Alav’ın katillerini yakalayıp Kuzey Kıbrıs yetkili makamlarına teslim ettiği için Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak yargılanan Hüseyin Demirel’in yakınları, iki kesimin Cumhurbaşkanlarına seslendi

2023 Aralık ayında kendi iş yerinde hunharca katledilen Ayça Alav’ın Güney Kıbrıs’a kaçan katillerini yakalayıp KKTC yetkili makamlarına teslim ettiği gerekçesi ile Kıbrıs Rum Polisi tarafından tutuklanan ve Rum Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Hüseyin Demirel’in yakınları adalet peşine düştü.Kıbrıs’ın güneyinde saklanan katilleri kuzeye teslim ettikten sonra Rum polisi tarafından tutuklanarak aleyhinde 5 suçlama getirilen Demirel, adeta iyilik yapıp kötülük buldu.Demirel’in yakınları ortada bir suçun olmadığını ve katilleri hiçbir karşılık beklemeden hayatını riske atarak Kuzey’e teslim ettiğini anlattı.Eşi ve çocuklarının ciddi mağduriyet yaşadığını ifade eden yakınları, “Hüseyin suç işlemedi. İki tarafın halkını yakından ilgilendiren cinayetin faillerini bularak adalete teslim etti” dedi.“KUZEY’DE ARANAN BİRİ DEĞİL”Hüseyin Demirel’in kardeşi Kaplan Demirel, kardeşinin suç makinesi olmadığını Kuzey Kıbrıs ‘ta aranmadığını sadece açıkta dosyası olduğunu söyledi.Kardeşinin ailesinin de mağdur olduğunu kaydeden Kaplan Demirel, her iki kesimin yetkililerine büyük görev düştüğünü belirterek ‘alıkonulduğu’ iddia edilen kişilerin katil olduğunu ve masum bir kadını öldürdüklerini ifade etti. “Kardeşim bir suçlu gibi Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu. Şartların iyi olmadığını duyuyoruz ve kalabalık olduğu için yerde yatıyor. Sağlıklı düşünemez hale geldi, sağlığı bozuldu” diyen Kaplan Demirel, “Bu olayda benim kardeşimin ödülü bu olmamalıydı” ifadelerini kullandı.MAHKEME 16 ŞUBAT’TAHüseyin Demirel, 16 Şubat tarihinde Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılacak. ‘Başkasını kaçırmak veya özgürlüğünü kısıtlama’, ‘İzinsiz kelepçe takmak’ dahil aleyhinde 5 ayrı suçlama olan Demirel, suçların ispatlanması halinde ağır bir hapisli cezasına çarptırılabilir. Hakkında henüz dava dosyalanmayan Demirel, serbestte kalabilir. Yakınları yetkili makamların bu durum karşısında sessiz kalmayarak müdahale etmesini istedi.