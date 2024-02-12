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Hüsam çifti unutulmadı

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Hüsam çifti unutulmadı
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Türkiye’deki deprem felaketi sonucu Hatay Kırıkhan Öğremnevi enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Lefke – Yeşilırmak sakinleri Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam çifti, Yeşilırmak’ta mezarları başında anıldı.   
Sevenleri ve ailesi tarafından gerçekleştirilen anma törenine Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Sami Özuslu ve Salahi Şahiner de katıldı.


 
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