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Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu Cumhurbaşkanının asgari ücrete yönelik açıklamalarını eleştirdi

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KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (KKTC HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı karşısında önlem alınmadığı için dört ay içinde eriyen maaşların ancak asgari ücrete yapılan artışla telafi edilebildiğini belirtti.

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Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu Cumhurbaşkanının asgari ücrete yönelik açıklamalarını eleştirdi
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Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın asgari ücrete yönelik açıklamalarını eleştirdi.
 “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir yönetime maruz kalırsak,  asgari ücret bırakın bin doları, 2 bin dolar bile olur” diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanı döviz stabil diyor.  Peki dövizin stabil olduğu sadece asgari ücret artışı sırasında mı aklına geliyor?  Zamlar yapılırken dövizin stabil olduğunu bilmez miydi, duymaz mıydı? Acaba bu zamlar yapılırken neredeydi, kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil miydi?”
Cumhurbaşkanı Tatar’a hayat pahalılığının bu noktaya nasıl geldiğini sorgulaması ve halkın günlük yaşamını takip etmesi çağrısında bulunan Serdaroğlu, “İnsanımızın yaşantısını izleyin.  Mezun olduğunuz Cambridge Üniversitesi’nin hakkını verin. Enflasyonu durdurun.  Yaşanan hayat pahalılığı ile ceplerini dolduranları, haksız kazanç elde edenleri, vergi kaçıranları tespit edin. Bunları yapın ki mezun olduğunuz üniversiteye layık olun” ifadelerini kullandı.
“Siz sadece zenginliğine zenginlik katanların değil, dar gelirlilerin de Cumhurbaşkanısınız Sayın Tatar” diyen Serdaroğlu,  bu noktaya hayat pahalılığı karşısında önlem alınmadığı için gelindiğini savundu.
Serdaroğlu, “Asgari ücretliye bir artış yapılmıyor. Dört ay içinde hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlar, yapılan artışla ancak telafi edilebiliyor… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir yönetime maruz kalırsak,  asgari ücret bırakın bin doları, 2 bin dolar bile olur Sayın Cumhurbaşkanı…” ifadelerini kullandı.
 
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