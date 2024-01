Hür-İş Başkanı Serdaroğlu hükümete seslendi: “Utanmaz fırsatçıları durdurun”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni asgari ücret daha çalışanın cebine girmeden zam dalgası başladığını belirterek, buna önlem alması için hükümete seslendi ve “Utanmaz fırsatçıları durdurun” dedi.





Hür-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, h ükümete seslenerek, şunu kaydetti: “Bu utanmaz fırsatçıları durdurmak için bir an ciddi önlemler alın. Böyle giderse memlekette huzur kalmayacak.”



-“Devletimize olan inancı yok ediyorlar”







Toplumun refah seviyesi düştükçe devlete olan inancın da düştüğünü ve bunun ciddi bir tehlike barındırdığını ifade eden Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Hür-İş olarak aylardır asgari ücret masasında verdiğimiz mücadelede hayat pahalılığı artışının maaş artışı olmadığını, sadece geçmişe dönük yarattıkları enflasyonun telafisi olduğunu ısrarla dile getirdik. Çünkü verilen artışla alım gücü artmıyor sadece 6 ay önceki durumumuza geri dönüyoruz. Ancak hal böyle iken fırsatçılar ne durmak biliyor ne de utanmak… Böyle yapmakla devleti kalkındıracaklarını sanıyorlar. Hâlbuki toplum refahının seviyesini düşürdükçe devletimize olan inancı ve sahiplenme duygusunu da ortadan kaldırıyorlar. Bu fırsatçılığın sonunda yaratılan ekonomik enkaz insanlarımızı göçe zorluyor.”



-“Asgari ücret artışından öç alır gibi…”



Şu an piyasada hiçbir ekonomik akla uymayan davranışlar sergilendiğini dile getiren Serdaroğlu, “Daha asgari ücret artışı insanların cebine dahi girmeden sanki öç alırcasına, ‘bu asgari ücret artmamalıydı, siz artırıyorsanız biz de böyle zam yaparız’ dercesine insafsızca zamlar yapılıyor. Hükümet de bunun karşısında sessiz kalıyor.

Hükümete sesleniyoruz. Bu zamları geri almalarını sağlayın. Bu zamları durdurmak için bir an önce radikal kararlar vererek ciddi önlemler alın.” dedi.



-“Siz sadece üç beş sermayedarın vekili değilsiniz”



Vatandaşın ciddi anlamda alım gücünün düştüğünü dile getiren Serdaroğlu, “Böyle giderse memlekette huzur kalmayacak. Hükümet olarak bu huzuru dar ve sabit gelirlilere sağlamak bizim olduğu kadar sizin de boynunuzun borcudur. Çünkü siz sadece üç beş sermaye sahibinin değil milletin de vekillerisiniz. Bu memleketi milletin seçtiği mi vekiller mi yönetecek yoksa üç beş sermaye sahibi mi yönetecek? Ülkeyi yönetenlerin buna karar vermesi gerekiyor. Bugün üç beş sermaye sahibinin ülkeye ihanet boyutunda işlediği günahın bedelini de yarın ülkedeki tüm sermayedarlar ödeyeceği unutulmamalıdır. Bu zamlar karşısında onlar da sessiz kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.



-“Narh uygulanmalı, belediyeler denetime yardım etmeli”





Yaratılan bu enflasyon karşısında Maliye’nin dört ay sonrası için öngördüğü yüzde 21’lik enflasyonun hayal olacağını, hayat pahalılığının bunun çok daha üstünde seyredeceğini dile getiren Serdaroğlu, şöyle dedi:

“Dört ay sonra asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler yine aynı şekilde artırılmak zorunda kalacaktır. Piyasa bunu anlamıyorsa ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda ciddi yaptırımlara başvurması gerekir. Narh uygulaması başta olmak üzere tüm önlemler masada olmalı. Gerekirse belediyelerden de destek alınarak fiyatların hızlıca denetlenmesi gerekir. Fahiş karlarla vatandaşın geleceğini ipotek altına alanlara ciddi cezalar verilmelidir.”