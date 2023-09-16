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Hükümetten özel sektöre prim desteği

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Hükümet, özel sektöre geniş kapsamlı prim destek paketi hazırladı. Tarım, hayvancılık, esnaf, imalat sanayi, inşaat, otelcilik ve ticaret sektörlerinde sosyal sigorta işveren katkı payının yüzde 25'i devlet tarafından karşılanacak

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Hükümetten özel sektöre prim desteği
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Hükümet, özel sektöre geniş kapsamlı prim destek paketini açıkladı. Konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda tarım, hayvancılık, esnaf, imalat sanayi, inşaat, otelcilik ve ticaret sektörlerinde sosyal sigorta işveren katkı payının yüzde 25'i devlet tarafından karşılanacak.
Ayrıca küçük esnaf için kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan iş yerlerinde işveren yatırımlarının da yüzde 25'i devlet tarafından karşılanacak.
Açıklamaya göre şu sektörler prim desteğinden yararlanamayacak:
“Devlet bütçesinden kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında özerk veya katma bütçeler ile döner sermayeli iş yerleri, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri, devletin en az yüzde 10 hissesinin olduğu kuruluşlar, devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar, marketler, off licence, market tedarikçileri, eczaneler, ecza depoları, medikalciler, benzinciler, gazcılar, muhasipler, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri, bet ofisleri, casinolar, gece kulüpleri, kreşler, anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, üniversiteler, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler, veteriner klinikleri, GSM operatörleri, internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler, KKTC’de sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren ve bu alanda KKTC devletine hizmet veren sivil toplum kuruluşları”
Başbakanlık açıklamasında, destek paketinin ekonomik sıkıntıların halkın alım gücünü etkilememesi, refah seviyesinin korunması, işletmelerin ayakta kalması maksadıyla hazırlandığı belirtilerek tüm kesimleri kapsayan bir anlayışla hareket edildiği kaydedildi.
Açıklamada “Bu düşünceden hareketle Bakanlar Kurulumuz özel sektöre yönelik son derece kapsamlı yeni destek paketlerinin devreye sokulması kararını üretmiştir” denildi.
 
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