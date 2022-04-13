Hükümette yeni kriz

Maliye Bakanı Sunat Atun'un onaylamadığı "Kıb-Tek tarifelerinde yapılan artışın bir miktar geri alınması" kararı ipleri gerdi. Sucuoğlu’nun Atun’dan istifa etmesini iddia edildi







Hükümet, “elektrikte tarife indirimi” konusunda yeni bir krizle yüz yüze geldi.

Maliye Bakanı Sunat Atun'un, elektrik tarifelerinde indirim olması için 180 milyon TL kaynak bulunması gerektiği yönünde açıklama yapması, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tepkisine yol açtı.

İddialara göre önceki gün Meclis odasında Maliye Bakanı'ndan istifa etmesini isteyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki akşam saatlerinde ise Atun’u Bakanlar Kurulu toplantısına çağırdı, indirimi tartıştı ancak sonuç alamadı.

Sucuoğlu’nun önceki sabah saatlerinde Sunat Atun'a "seni görevden alıyorum" dediği Atun’un ise fikrini değiştirmediği ve "180 milyon TL kaynak bulunmadan elektrik tarifelerinde indirim mümkün değil” dediği öğrenildi.

Hükümet içinde bu kriz yaşanırken “Ekonomik Protokol"le ilgili Ankara'dan davet geldi.

Öte yandan fahiş elektrik zammı ve alkollü içkilere yapılan okkalı fon artışının ardından, toplumdan gelen yoğun tepkiler üzerine, 6 Nisan günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrik tariflerinde ve alkollü içkilere uygulanan fonda indirime gidileceğini belirterek, yeni tarife ve fon miktarlarını da açıklamıştı. Bakanlar Kurulu toplantısının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen halen ne yeni elektrik tarifleri ne de içkilerin yeni fon miktarları Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmedi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; söz konusu indirimlerin yürürlüğe girmemesinin perde gerisinde, 7 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, adeta üstü kapalı şekilde Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu eleştiren Maliye Bakanı Sunat Atun’un engelleme girişimleri olduğu ortaya çıktı.

Sunat Atun’un gerek elektrik tarifelerine yapılan zamlar konusunda gerekse alkollü içkilerin Fiyat İstikrar Fonu oranlarında yapılan artışlar konusunda Bakanlar Kurulu ile gerekli istişareleri yapmadan karar aldığı ve hükümete dayattığı bu nedenle de zamların geri alınması noktasında en büyük engel olduğu da öğrenildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, Maliye Bakanı Sunat Atun’u ciddi şekilde uyardığı ve söz konusu kararların yürürlüğe girmesi için talimat verdiği öğrenilirken, Atun’un ise zamları geri almamak için direttiği ve bu nedenle kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığı da gelen bilgiler arasında.

Sunat Atun’un önceki gün, Başbakan Sucuoğlu’nun “Ya bu indirim kararları yürürlüğe girer ya da seni görevden alırım” restini bile dikkate almadığı ifade edildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak ve yerine UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nu kabineye atamak için düğmeye basan Başbakan Sucuoğlu’nun ise bu konuda Ankara’nın engeliyle karşılaştığı belirtildi.

Ankara’nın, Sunat Atun’un görevden alınmasına müsaade etmediği ve bugün acil olarak Ankara’ya çağırıldığı öğrenildi.

