Hükümette kriz

Üçlü azınlık hükümetinde yeni kriz! UBP, YDP’den KIBTEK, Spor ve Evkaf'ı geri istedi; YDP Başkanı Arıklı “gerekirse hükümetten çekiliriz” dedi





Üçlü azınlık hükümetinde yeni bir kriz patlak verdi. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa etmesiyle meclisteki sandalye sayısı 1’e inen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istedi.

YDP'ye bağlı olan KIBTEK, Spor ve Evkaf’ı geri istenmesi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “gerekirse hükümetten çekiliriz” dedi.

Aralık 2020’de kurulan Saner hükümetinde KIBTEK, Spor Dairesi ve Vakıflar İdaresi Başbakan Yardımcılığı ve Enerji Bakanlığı bünyesinde YDP’ye bırakılmıştı.

Ersan Saner’in YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan bu kurum ve daireleri talep etmesi hükümette yeni bir krize neden oldu.

Arıklı “Bu talep koalisyon protokolüne uymaz. Gerekirse hükümetten çekiliriz” dedi.

Saner’in kendisiyle görüşerek bu talebini ilettiğini anlatan Arıklı, konuyu YDP yetkili organlarında ele alacaklarını söyledi.

Üçlü azınlık hükümetinde Başbakanlığın yanı sıra UBP’nin 7, DP’nin 2, YDP’nin ise 1 bakanlığı var.

Halkın Partisi’nden istifa eden üç milletvekilinin desteğiyle kurulan hükümet mecliste sık sık nisap sorunu yaşıyor. Saner hükümetinin meclisteki desteği Bertan Zaroğlu’nun istifası sonrasında 26’ya düştü. Meclis Genel Kurulu’nun açılabilmesi için en az 26 vekil gerekiyor. Azınlık hükümeti, Zaroğlu YDP’deyken bile çoğu zaman meclisi açamıyordu.

Başbakan’ın Erhan Arıklı’dan Spor Dairesi, Vakıflar İdaresi ve KIBTEK yönetimlerini devretme talebi YDP’de huzursuzluk yaratırken, bunun ‘Saner’in UBP kurultayına dönük’ bir operasyon olduğu konuşuluyor.

Siyasi kulislerde hangi makama kimin atanacağına kadar ayrıntılar konuşulurken, Ersan Saner’in parti içinde bazı kesimleri bu şekilde yanına almaya çalıştığı iddia ediliyor.

Kanal SİM’e konuşan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hamza Ersan Saner’in kendisine “Bu kurumları bir görüşelim” dediğini açıkladı.

Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Spor Dairesi ve Vakıflar İdaresi’nde önemli projelerinin olduğunu ifade ederek, “Kabul edemeyeceğimiz bir taleple karşımıza çıkılırsa, parti yetkili kurullarımız bunu değerlendirir ve hükümetten çekilmek de dahil her türlü kararı alabilir” şeklinde konuştu.

Arıklı bu konuda önümüzdeki hafta Ersan Saner’le bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.

