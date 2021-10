Hükümette ipler kopma noktasında

Hükümet, 26’yı bulamadı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün de nisap sorunu nedeniyle toplanamadı. Meclis krizi, Hükümeti de dağılma noktasına getirdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün de nisap sorunu nedeniyle toplanamadı.

Genel Kurul’un önceki günkü oturumu yeterli sayıya ulaşılamadığından 24 saat sonraya ertelemişti. Dün, 10 dakika arayla gerçekleşen iki denemede de nisap sağlanamadı.

UBP milletvekilleri Dursun Oğuz, Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay Eroğlu, Yasemin Öztürk ve Ali Pilli dışında hiçbir milletvekili salonda değildi.

Milletvekillerinin kendi aralarında “Nedir bu maskaralık… Bu iş maskaralığa döndü” şeklindeki söylemleri BRT Meclis canlı yayınına yansıdı.

Muhalefet milletvekilleri Meclis’i hükümetin açması gerektiğini savunarak toplantıya nisap vermiyor. Hükümet ise 26 sayısını bir türlü bulamıyor.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, İç Tüzüğün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendiğini açıkladı.

Sennaroğlu, Perşembe günü de toplantı yeter sayısına ilişkin sorunun devam etmesi durumunda birleşimin 18 Ekim Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle 19 Ekim Salı gününe erteleneceğini ifade etti.



Meclis krizi, Hükümeti de dağılma noktasına getirdi. YDP MYK’sı bugün toplanacak, radikal kararlar alacak

Hükümetin bir türlü toplanamaması sonrasında küçük ortaklar YDP ve DP hükümetin durumunu masaya yatırdıkları bir toplantı yaptı.

Mecliste DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Hükümetin durumu ile ilgili bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

Bu görüşme sonrasında DP MYK’sı dün toplandı, YDP ise yetkili kurullarını bugün toplantıya çağırdı.

Dün Meclis çıkışında bir yayın organına konuşan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bu gelişmeyi doğrulayarak; " Ortaklar arasında ciddi sıkıntılar var. UBP Kurultayına ülkeyi kilitlemiş durumdayız. Bir çıkış yolu bulmamız lazım" dedi.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK bugün saat 17.30’da parti genel merkezinde toplanacak. Toplantıda, hükümetin durumu değerlendirilecek.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, hükümetin yürümediğini belirterek, “Seçimi bir an evvel yapmak için her yolu deneyeceğiz. MYK’mız toplanacak ve radikal kararlar alacak” dedi.

Öztürk, Kıbrıs Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu durumun hazin olduğunu belirtti. YDP’nin aylardan beri acil seçim istediğini ifade eden Öztürk, buna rağmen ısrarla seçimden kaçıldığını ve bu durumda kaybedenin halk olduğunu savundu.

“Bu hükümet yürümüyor, UBP, hükümet protokolünü dahi uygulamıyor ve ortaklarını yok sayıyor” diyen Öztürk, “Bu durumun devamı mümkün değil. Seçimi bir an evvel yapmak için her yolu deneyeceğiz. Yarın (bugün) MYK’mız toplanacak ve radikal kararlar alacak” ifadelerini kullandı.