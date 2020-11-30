Hükümetsiz 55. Gün

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Halkın Partisi’nin UBP-HP koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından tam 56 gündür hükümet yok. Yeni bir hükümetin kurulamaması birçok soruna neden oluyor



KKTC’de 6 Ekim’den buyana bir hükümet yok. Halkın Partisi’nin UBP-HP koalisyon hükümetinden çekilmesisin ardından 55 gün geçti. Yeni bir hükümetin kurulamaması birçok soruna neden oluyor.

Hükümet Kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi ilk olarak UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner’e vermişti.

Saner birçok hükümet modeli üzerinde görüşmeler yapmış ancak bir sonuca ulaşamamıştı.

Hükümet kurmak için çalışmalara başlayan ikinci isim ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman olmuştu. Erhürman 21 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Tatar’dan görevi almış ve parti ziyaretleri gerçekleştirmişti.

CTP PM geçtiğimiz Perşembe günü toplanmış ve Erhürman’ın hükümet kurma kapsamında gerçekleştirdiği parti ziyaretlerini değerlenmişti. Erhürman PM sonrası basına yaptığı açıklamada “48 saat yoğun geçecek” mesajı vermişti.



5 PARTİ AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın daveti çerçevesinde Valide Hanım Konağı’nda gerçekleşen yemeğe Erhürman’ın yanı sıra, HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılmıştı.

Yemeğe UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner’in katılmaması dikkat çekerken yemek sonrası yapılan açıklamalar siyasi kulislerde “4’lü hükümet kuruluyor” yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.



HP PARTİ MECLİSİNİ TOPLUYOR

Halkın Partisi Parti Meclisi bu akşam toplanıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre HP PM’de olası hükümet senaryoları tartışılacak. HP’nin yarın yapacağı Parti Meclisi toplantısından hükümet senaryolarına ilişkin taraf alması bekleniyor.



GÖREV SANER’E DÖNEBİLİR

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın hükümet kurma görevini devretmesi durumunda UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner görevi yeniden alabilir. Saner’in görevi alması durumunda hangi hükümet modeli üzerine yoğunlaşacağı bilinmiyor.

