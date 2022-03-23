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“Hükümetle tedarikçi arasında biz yok oluyoruz”

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Lefkoşa’da hizmet veren Piyili Petrol Direktörü Mehmet Tel “Ne benzinimiz kaldı ne de dayanacak gücümüz” diye konuştu”

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“Hükümetle tedarikçi arasında biz yok oluyoruz”

 
Lefkoşa’da hizmet veren Piyili Petrol Direktörü Mehmet Tel, hükümetin son geçen düzenleme ile günlük fiyat düzenlemesi yapma yetkisi olduğunu ancak bunu devreye koymadığını, akaryakıt tedarikçisinin ise vanalarını kapatarak benzin istasyonlarına benzin verdiğini ifade ederek “hükümetle tedarikçi arasında biz kalıyoruz. Halk bizi kötü biliyor ama gerçekten ne benzinimiz kaldı ne de dayanacak gücümüz” diye konuştu.
Tel şöyle devam etti: “Akaryakıt tedarikçileri istediği gibi vanaları açıp kapatıyorlar. Dayanacak gücümüz kalmadı artık ölüyoruz. Bu kargaşa ve beceriksizlik yüzünden halkla biz karşı karşıya kalıyoruz. Herkesi rahatlatmak adına geçen günlerde bir düzenleme yapılarak hükümetin fiyat düzenlemesini günlük yapacağı sisteme geçildi ancak hükümet bunu hayata koymuyor.
Akaryakıt tedarikçisi ise fiyat düzenlemesi yapılmadığı için vanaları açıp bize benzin vermiyor.
Şu an için istasyonları kapattık. Benzinimiz olmadığı için mecburen kapattık halk bunu anlasın. 2022’de böyle bir durumun olması kabul edilemez. Halk bizi suçluyor ama elimizde olan bir şey yok. Hükümet yaptırım yapıp tedarikçilere benzin ver diyemiyor.
Biz suçlu değiliz. Biz ölüyoruz artık dayanacak gücümüz kalmadı. Tedarikçi bize 2 bin litre yakıt vermek istedi. Bizim neyimize yeter 2 bin litre yakıt. Kime gideceğimizi halimizi anlatacağımızı şaşırdık. Lütfen halk da bizi suçlamasın.”
 
 
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