"Hükümetin zamdan başka icraatı yok"

TDP lideri Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplumun yararına değil, belirli kesimlere rant sağlamak üzerine kurulduğunu söyledi ve "Toplumun sorunları gailelerinde bile değil. Zamdan başka icraatları yok" dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi 7. Olağan Kkongresi yapıldı; TDP İskele İlçe Başkanlığına Hasan Bilgehan seçildi.

İlçe Yönetim Kurulu Cemaliye Soğancı, Ayşe Gülyaz, İlknur Işıl Türkmen, Mehmet Barut, Mahmut Ceylan, Ecevit Aspri, Barış Başel, Naim Zorali, Ercan Yüzüak’tan, Disiplin Kurulu Tülay Alper, Ali Rıza Arıoğlu, Metin Pekri’den Denetleme Kurulu ise Erbay Çoban, Niyazi Aygan, Ahmet Gökhan Gürer’den oluşturuldu.

Kongrede ayrıca Başkan Cemal Özyiğit, çok uzun yıllar yıllardır partiye emek veren ve emekliye ayrılan Mumammer Uzun’a bir de plaket takdim etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefke, Güzelyurt ve Gençlik Örgütü’nün ardından İskele İlçe kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu ay içinde ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Olağan Kurultaya hazırlanacaklarını söyledi. Tüm ilçelerde kadrolarını daha da güçlendirerek yola devam edeceklerini belirten Özyiğit, “Bu ülkede sosyal demokrat hareketin en büyük temsilcisi olan TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplumun yararına değil, belirli kesimlere rant sağlamak üzerine kurulduğunu öne sürdü. Toplumun yapısal sorunlarının arttığını, pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleştiğini, halkın alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirten Özyiğit, “Bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin maalesef öncelikleri başka. Toplumun sorunları gailelerinde bile değil. Zamdan başka icraatları yok. Bu kötü yönetim sayesinde ülkedeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşmakta” dedi.

Eğitimden sağlığa tüm alanlarda ciddi sıkıntıların olduğunu, esnaftan ‘batıyoruz’ feryatları yükseldiğini, borçların ve borçlu sayısının arttığını, ülkedeki yapının her anlamda çöktüğünü belirten Özyiğit, daha adil, daha şeffaf, kendi kendini yöneten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı kurulmasının artık şart olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bu hepimizin ödevidir ve gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur” dedi.

İskele-Karpaz bölgesinin ülkedeki olumsuzluklardan en fazla etkilenen bölgelerin başında geldiğini, işsizliğin en fazla bu bölgede olduğunu belirten Özyiğit, “Herkese eşit hizmet, adaletli gelir dağılımı için sosyal demokrat politikalara ihtiyaç var. Bunun için de kimseyi ötekileştirmeden her kesimle bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz, hem anlayacağız hem de anlatacağız, çıkış yollarını da birlikte üreteceğiz, bundan başka çaremiz yoktur. Ülkenin ve toplumun geleceği için bunu yapmak zorundayız” dedi.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini, var olan ekonomik ve yapısal sorunların pandemi ile birlikte daha da ağırlaştığını belirterek, pandeminin ne zaman biteceğinin öngörülememesinin de ciddi bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Ülkede büyük bir gelir adaletsizliği olduğunu, İskele bölgesinin de bundan ciddi anlamda etkilendiğini belirten Hızal, 2018 yılında Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, ülke genelinde yüzde18 olan yoksulluk ortalamasının İskele-Karpaz bölgesinde yüzde 33.5 olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Bölgenin üretilen milli gelirden en az pay alan bölge olduğunu belirten Hızal, “Sosyal demokrat bir parti olarak en temel politikalarımızdan biri gelir adaletsizliğini ortadan kaldırarak, adil ve eşit paylaşımı sağlayarak refahı artırmaktır” dedi.

Mevcut hükümetin halk yararına icraat yapmadığını ve ülkenin bu kadar kötü bir yönetimi hak etmediğini belirten Hızal, ülkede sosyal demokrat anlayışın hakim kılınması adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

TDP İskele İlçe Başkanı Hasan Bilgehan, İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Hem sosyal demokrat düşüncenin daha iyi anlatılması hem de bölge halkının sorunlarının çözümü adına ciddi bir uğraş vereceklerini söyleyen Bilgehan, “Bu yola inanç ve kararlılıkla çıktık. Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak adına ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.