banner583
banner590
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
20 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
23 0
 
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.6B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
116 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
22 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
32 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
47 0
banner529
banner570

Hükümetin önceliği aşıyı getirmek olmalı

banner476

Sanayi Odası vurguladı: “Tüm odağımızı ülkemiz insanları için 400 bin aşıyı ivedilikle sağlamaya yöneltmeliyiz. Bu durumda aşılanma bittikten bir buçuk ay sonra Covid 19 ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacaktır”

Hükümetin önceliği aşıyı getirmek olmalı
banner601

 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, salgının son günlerde yaygınlaşmasının paniğe neden olduğunu belirterek, “Hükümetin bu süreç içerisinde en önemli önceliği aşıyı ülkemize getirmek olmalıdır” dedi.
Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, her gün açılıp- kapanma senaryolarıyla uğraşmaktan çok, sistemli ve programlı bir aşılanmaya odaklanmak gerektiğini ifade etti.
Zorlu süreçte ekonomi ve kamu sağlığının korunması için eldeki en etkili ve yegane yöntemin  aşılanma olduğunu vurgulayan Avunduk, kapanma, kısıtlama gibi yöntemlerin salgına karşı geçici tedbirler olduğunu  ve salgının yayılmasının önüne geçmede pek de etkili, yada gerçek anlamda sonuç alıcı olmadığını ifade etti.
“İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde aşılanmalarda nüfusun %20’sine erişildiği dikkate alındığında, bizde çok daha az nüfusa sahip olma avantajımızı kullanarak, bir an önce nüfusumuzun büyük bir oranını aşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalıyız” diyen Avunduk, KKTC olarak aşıya erişim konusunda çok acil bir şekilde çalışmak gerektiğini belirtti.
Hükümetin mart ayı sonuna kadar aşılanma hedefinde sistemli ve ciddi çalışmayla, aşı tedarikinin sürekliliğinin büyük önem taşıdığını belirten Avunduk, “Bizler tüm odağımızı ülkemiz insanları için 400 bin aşıyı ivedilikle sağlamaya yöneltmeliyiz. Bu durumda aşılanma bittikten bir buçuk ay sonra Covid 19 ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacaktır. Gerekli girişimlerin ülkesel bazda, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonluğunda, hükümeti ve muhalefeti, tüm paydaşlar ile top yekun seferberlik halinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.