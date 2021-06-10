UBP-YDP-DP hükümetinin savunulacak bir yanı olmadığını kaydeden DP Milletvekili Denktaş, "Hükümetin nesini savunayım. Elle tutulur ne yaptılar” dedi







DP Milletvekili Serdar Denktaş hayat pahalılığı ödeneğinin ortadan kaldırılması yaklaşımına karşı olduğunu söyleyerek, hükümetin öncelikli olarak farklı tasarruf yöntemlerine ve ek gelir elde etmeye yönelmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, hayat pahalılığının kaldırılmasının fakirleşmeyi gündeme getireceğini, halkın alım gücünün düşeceğini ve özel sektörün de bundan olumsuz etkileneceğini kaydetti.

UBP-YDP-DP hükümetinin savunulacak bir yanı olmadığını kaydeden DP Milletvekili Denktaş, "Hükümetin nesini savunayım. Elle tutulur ne yaptılar” dedi.

Cumhuriyet Meclisi gündemine getirilen hayat pahalılığının dondurulmasına ilişkin yasa tasarısının hükümet tarafından komiteye geri çekildiğini anımsatan Denktaş, hükümetin, haziran ayını çıkararak, tasarıyı yeniden gündeme getirme yaklaşımı içinde olduğunu savundu.

Hükümet, sendikalar, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek konuyu görüşmesine ilişkin önerisinin Maliye Bakanlığı’nca destek görmediğini dolayısıyla istedikleri noktaya gelinmediğini söyleyen Denktaş, “Hükmetmenin en önemli bacağı istişaredir, diyalogtur. Hükümeti bu eksiliği gidermesi için bir kez daha uyarıyorum. Ondan sonra ‘Pazartesi niçin böyle oldu’ diye sorgulanmasın. Erken uyarı sistemini çalıştırıyorum” diye konuştu.

Enflasyonun, halkın harcama kabiliyetini azalttığını, bu durumun olumsuz etkilerinin gelecek yıl daha ciddi bir şekilde hissedileceğini belirten Denktaş, hayat pahalılığının dört ay dondurulması ile ortaya çıkacak tasarrufun ayda 45 milyon TL olduğunu, farklı tedbirleri uygulayarak bu miktardan daha fazla tasarruf edilebileceğini söyledi.

Karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanması sisteminin durdurulması gerektiğini söyleyen Denktaş, PCR testlerinin devlet tarafından yapılması yerine özele yönlendirilmesi ve dünyada uygulanan sistemin devreye girmesi önerisinde bulundu.

Denktaş, kamuda hafta sonu ve tatiller hariç ek mesai yerine düzensiz vardiya tahsisatına geçilmesinin de tasarruf sağlayacağını, gereksiz harcamayı önleyeceğini söyledi.

Ekonominin çarklarının durgunlaştığı dönemlerde ek gelir sağlamaya yönelik adımlar atılması gerektiğini söyleyen Denktaş, buna yönelik önerilerini paylaştı.

Sanal bahis sektöründen ciddi kaynak elde edilebileceğini dile getiren Denktaş, sistemin legalleşmesine yönelik hükümetin bir çalışması bulunduğunu ancak çalışılan tasarının “ hepsini kapatma” yönünde olduğunu kaydetti. Serdar Denktaş, “Sanal bahis sektöründe belli bir para dönüyor. Devletin bunu kontrol altına alması önemlidir. Kayıt dışılık da bu şekilde önlenmiş olur. ” Bazı önerilerde bulundum. Devlet dönen rakamı kendi kontrolü içinde döndürürse, buradan alacağı sadece lisans bedeli değil,,komisyon ile ayda yaklaşık 150 milyon TL ek gelir sağlamış olur” ifadesini kullandı.

Seyrüsefer ruhsatlarının akaryakıta yüklenmesi önerisini yıllardan beri gündeme getirdiğini söyleyen Denktaş, bu sistemin; kayıt dışılığı ve bürokratik sıkıntıları önleyeceğini, devlete ek gelir sağlayacağını belirtti.

GSM operatörlerinden yüzde 35’e kadar vergi alma imkanı bulunduğunu, şu anda bu yüzde 10 vergi alındığını söyleyen Denktaş, bu rakamın yüzde 15-20’lere çıkarılabileceğini belirtti.

Ülkede ikinci iş yapan kamu görevlilerinin kayıt dışı gelir elde ettiğini söyleyen Denktaş, bu durumu önlemek adına ikinci işin izinlendirilip vergi toplama suretiyle devlete gelir sağlanabileceğini kaydetti.

Üniversitelerde eğitim almak için ülkeye gelen ve geldikleri ülkeler kırımızı listede olan özellikle Afrikalı öğrencilerin ülkeye girişine izin verilmediğini söyleyen Denktaş, karantinalarını üniversitelerin ödemesi koşuluyla bu öğrencilerin ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

Denktaş, öğrencilerin ülkeye yabancı para birimi girmesine imkan sağladığını, durgunluğu canlandırdığını belirtti.

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde turist geçişine izin verilmediğini söyleyen Denktaş, “Bu anlaşılabilir gibi değildir. Turist geçişine izin verilmelidir, yasak koymamalıyız” dedi.

Devletin öncelikle gelirlerini artırmaya ve özel sektörü canlandırmaya yönelmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, bunun ardından belli bir baremin üzerindeki maaşlardan yeniden ödemek koşuluyla kesinti yapılması gibi tedbirlerin gündeme getirilebileceğini belirtti.

