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“Hükümetin kararını sallayan yok”

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“Hükümetin kararını sallayan yok”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, somun ekmeğin 15 TL’den satılmaya devam edilmesine tepki gösterdi, “Hükümetin kararını sallayan yok” dedi.
CTP’li vekil Barçın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
“Bakanlar Kurulunun aldığı karara binaen Ekonomi Bakanlığı Somun Ekmeğin azami satış fiyatını 12 TL olarak belirledi.
Ancak fotoğrafta da görüldüğü üzere bu karara uyan yok ve somun ekmek 15 TL’ye satılmaya devam etmektedir.
Sadece somun ekmeğe azami satış fiyatı belirleyerek pahalılığı engelleyeceğini düşünen bu çağdışı uygulamaya uyulmasını beklemek zaten hayalperestlikti.
Yasaya binaen aldığı kararları uygulatamayan Ekonomi Bakanlığının otoritesinin ve yönetiminin de ayrıca sorgulanması gerekmektedir.”
 
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