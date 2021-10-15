DP Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin istifasını medyadan öğrendiğini söyledi





Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu, BRT’deki canlı yayında gazeteci Levent Kutay’ın konuğu oldu.

Hükümetin istifası sonrasındaki durumu değerlendiren Ataoğlu, “Hükümetin istifasını medyadan öğrendim” dedi.

Ataoğlu, erken zamanda bir seçime gidilmesi gerektiği fikrini ortaya koyarken, “Biz DP olarak seçime hazırız” mesajı verdi.

Ataoğlu, nasıl bir hükümet modeli olabileceği üzerine de fikrini paylaştı. Ataoğlu Halkın Partisi’nin gündeme getirdiği tüm partilerin içinde olacağı bir teknokrat hükümet formülünü reddetmediklerini ve bunu da konuşulabileceğini söyledi.

Ataoğlu, “Teknokrat hükümeti tartışabilirim dedim. Seçim zaten kaçınılmazdır, seçim tarihinin en erken zamanda olması lazım ve bu noktada bir hükümet oluşması gerekiyor” dedi.



