“Hükümetin halk için gailesi yok”

Sendikalar, halkın alım gücünün korunmasına yönelik önerilerini açıkladı. Devletteki atamaları eleştiren KTAMS Başkanı Bengihan, müşavirlere aylık 3 buçuk milyon ve yıllık 45 milyona yakın ödeme yapıldığını vurguladı





Bazı sendikalar, düzenledikleri ortak basın toplantısı ile zamlara ve halkın alım gücünün korunmasına yönelik önerilerini açıkladı. Öncelikli olarak hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını talep eden sendikalar, bugün saat 16.00’da Başbakana önerilerini sunacaklarını duyurdu.

Zamlara tepki gösteren, çözüm önerilerini sunan ve hükümetin halkın alım gücünü korumaya yönelik adım atmasını isteyen sendikalar, aksi takdirde eylem haklarını kullanacaklarını açıkladılar.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hükümet edenlerin ekonomik sıkıntılar konusunda bir hassasiyeti veya halk için bir gailesi olmadığını savundu. Bengihan, “Ülkemizde gerek pandemi gerekse Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi nedeniyle zaten alım gücü gerileyen halkın daha da fakirleşmemesi konusunda önlem alınması gerekirken, maalesef hükümet halkı zam yağmuruna tutmuştur. Bunun adı halk düşmanlığıdır” dedi.

Ekonomik sıkıntılara çözüm üretmek için öneriler hazırladıklarını belirten Bengihan, bu önerileri bugün saat 16.00’da Başbakan’a sunacaklarını açıkladı ve Hükümetin pandemi veya Rusya-Ukrayna savaşını mazaret göstererek sorumluluktan kurtulamayacağını söyledi.

“Çalışan tüm kesimlerin ve emeklilerin alım gücünün korunması için iki ayda bir hayat pahalılığı ödenmesi talebimiz ve olmazsa olmazımızdır” diyen Bengihan, bunun bir tedbir olduğunu ancak kesin çözüm olmadığını kaydetti. Bengihan, kesin çözümün stabil bir muhasebe sistemine geçilmesi olduğunu ifade etti.

Bengihan, “İki ayda bir hayat pahalılığı ödenmesi talep ettiğimizde verecekleri cevabı biliyoruz. ‘Kaynak yok’ diyecekler her zaman olduğu gibi... Kaynak vardır. Bu kaynakları bizler Cuma günü Sayın Başbakan’a ileteceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Biz direkt eylem, grev süreci başlatmadık. Ancak önce diyalogtan yanayız, önce hükümetle görüşerek sorunlara çözüm üretmesini isteyeceğiz. Önerilerimize cevap vermezlerse, burada bulunan örgütler demokratik eylem haklarını kullanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Ülkede sınırsız teşvikler verildiğini ve özel üniversite patronlarının bu teşviklerden sınırsız süreli yararlandığını savunan Bengihan, “Devletin verdiği teşviklerle devletten zengin oluyorlar. Hükümet alması gereken vergileri bile toplayamıyor” dedi.

Devletteki atamaları da eleştiren Bengihan, müşavirlere aylık 3 buçuk milyon ve yıllık 45 milyona yakın ödeme yapıldığını söyledi.

