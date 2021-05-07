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Hükümetin gözünde müzisyen ve sanatçılar görünmez oldu

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, “Hükümetin gözünde müzisyen ve sanatçılar görünmez oldu” dedi.

Hükümetin gözünde müzisyen ve sanatçılar görünmez oldu

“Hükümet makamların doldurulması veya içinin boşaltılması konusunda oldukça aktif çalışmakta” ifadelerini kullanan Şahali, “Ama pandemide bireylerin gördüğü zarar ciddi boyuttadır. Açıkmış gibi görünen aslında kapalı olan işyerleri zor durumdadır. Müzisyenler ve sanatçılar hükümetin gözünde görünmüyorlar… Sanatın sihirli parmaklarla kapı açacağı süreçlere ihtiyaç varken sanatçılar görülebilecek gibi bile durmuyor…” şeklinde konuştu.
 
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