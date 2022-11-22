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Hükümetin görevden alma kararına ara emri

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Hükümetin görevden alma kararına ara emri
 
 
Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu hükümetin kendisini görevden alma kararına mahkeme emri ile dur dedi. Mahkeme Ercan İbrahimoğlu’nun ara emri başvurusunu uygun buldu.
Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu başkanı Ercan İbrahimoğlu görev süresinin dolmadığı görev süresi sonuna kadar görevde olması gerektiği ve atamanın da süreli yapıldığını belirterek mahkemeye başvurdu.
Mahkeme İbrahimoğlu’nun başvurusunu haklı bularak görevden alma kararını durdurdu.
Hükümet seçim yasaklarına bir gün kala yapmış olduğu bakanlar kurulu toplantısında İbrahimoğlu’nu görevden almış yerine Ahmet Özorun’u atamıştı.
Bu kararla Ercan İbrahimoğlu görevine devam edecek.
Hükümet ortakları, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu başkanın görevden alınma prosedürünü bilmeden hareket ederken bu da kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Mahkeme kararıyla ile birlikte hükümet bir kez daha “yetkisini bilmeyen” pozisyonuna düştü
Bu arada Ercan İbrahimoğlu’nun mahkeme kararıyla görevde kalmasına rağmen bir süre sonra istifa etmek istediği belirtiliyor.
 
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