“Hükümetin düşmesinin iki yolu var”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’in hala toplanamaması değerlendirdi, “Bu Hükümetin düşmesinin 2 yolu vardır. Ya istifa, ya da muhalefetin sunacağı Gensoru” dedi.



Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Azınlık Hükümetleri de demokrasinin içinde var olan bir olgudur.

Demokratik ülkelerde sıklıkla görülen bir hükümet modelidir. Bu Hükümet güvenoyu almış ama Mecliste çoğunluğu olmayan Hükümettir.

Bu Hükümetin düşmesinin 2 yolu vardır. Ya istifa, ya da muhalefetin sunacağı Gensoru.

Bizde muhalefet "26’nız yok istifa edin" diyor. Ama kendisi de 26’yı bulup gensoru ile Hükümeti düşüremiyor...

Meclis açılamıyor. Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur. YDP olarak biz nasıl geçmişte sorumlu muhalefet olarak 4’lü koalisyonun nisap sorununa yardımcı olmuşsak aynı sorumluluğu muhalefetten bekleriz.

Öte yandan, Hükümeti Anayasayı çiğnemekle suçlayan CTP, Anayasanın amir hükmüne rağmen, bugün (dün) Meclis Başkan Yardımcısına Meclisi açtırmayarak Anayasa suçu işlemiş olmuyor mu?



